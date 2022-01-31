Как рассказывает автор видео, у этих товаров тысячи продаж и положительных отзывов. Судя по всему, никто не заметил, что характеристики заметно ниже, чем заявляет продавец. Вполне вероятно, что эти комментарии фальшивы.

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Что обнаружил блогер

24 канал рекомендует не повторять действия блоггера, поскольку они могут привести к травмированию. Ни в коем случае не пытайтесь открыть корпус своего повербанка.

GadgetAddict наткнулся на подделку известного бренда Romoss.

Внутри устройств оказались лишние предметы, назначением которых является увеличение их массы, чтобы создать иллюзию большой емкости батарей.

Блогер разобрал повербанк с заявленной емкостью 10 000 mAh и обнаружил, что плата с контроллером зарядки подключена только с двумя батареями из пяти.

Остальные же три представляют собой обманки, заполненные чем-то, похожим на песок.



Песок внутри повербанка / Скриншот из видео GadgetAddict

После замеров выяснилось, что реальная емкость меньше чем 1 500 mAh, причем заряжать от него смартфон может быть опасно, поскольку напряжение то появляется, то исчезает.

У модели с обещанной емкостью в 30 000 mAh оказался плоский аккумулятор, вроде тех, которые используются в смартфонах и планшетах.



Внутри повербанка оказалась обычная батарея от смартфона и матал / Скриншот из видео GadgetAddict

Для увеличения его массы внутри к корпусу приклеили несколько металлических пластин.

Реальная емкость лишь немного превысила 4 500 mAh.

Смотрите полный ролик GadgetAddict: видео

Люди таскают с собой тяжелые павербанки, думая, что их хватит надолго, а на деле почти весь вес приходится на ненужные утяжелители, заключает GadgetAddict.