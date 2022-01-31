Как рассказывает автор видео, у этих товаров тысячи продаж и положительных отзывов. Судя по всему, никто не заметил, что характеристики заметно ниже, чем заявляет продавец. Вполне вероятно, что эти комментарии фальшивы.

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Что обнаружил блогер

  • GadgetAddict наткнулся на подделку известного бренда Romoss.
  • Внутри устройств оказались лишние предметы, назначением которых является увеличение их массы, чтобы создать иллюзию большой емкости батарей.
  • Блогер разобрал повербанк с заявленной емкостью 10 000 mAh и обнаружил, что плата с контроллером зарядки подключена только с двумя батареями из пяти.
  • Остальные же три представляют собой обманки, заполненные чем-то, похожим на песок.

Пісок усередині повербанка
Песок внутри повербанка / Скриншот из видео GadgetAddict

  • После замеров выяснилось, что реальная емкость меньше чем 1 500 mAh, причем заряжать от него смартфон может быть опасно, поскольку напряжение то появляется, то исчезает.
  • У модели с обещанной емкостью в 30 000 mAh оказался плоский аккумулятор, вроде тех, которые используются в смартфонах и планшетах.

Усередині повербанка виявилась звичайна батарея від смартфона і матал
Внутри повербанка оказалась обычная батарея от смартфона и матал / Скриншот из видео GadgetAddict

  • Для увеличения его массы внутри к корпусу приклеили несколько металлических пластин.
  • Реальная емкость лишь немного превысила 4 500 mAh.

Смотрите полный ролик GadgetAddict: видео

Люди таскают с собой тяжелые павербанки, думая, что их хватит надолго, а на деле почти весь вес приходится на ненужные утяжелители, заключает GadgetAddict.