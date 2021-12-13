Согласно докладу ведомства, уровень пиратства в Евросоюзе снижается. Жители стран с высоким уровнем дохода на душу населения посещают пиратские сайты реже, чем граждане из небогатых государств.
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Куда идут интернет-пираты
- Исследователи изучали посещаемость сайтов с пиратскими копиями телепрограмм, фильмов и музыкальных произведений в странах еврозоны (включая Великобританию) за 2017 – 2020 годы.
- Значительная часть данных предоставлена британским агентством по исследованию нелицензионного контента MUSO.
- Собранные данные сопоставлялись с показателями экономического и социального развития в европейских странах, предоставленных Евростатом.
Таким образом, было обнаружено, что объем трафика на пиратских сайтах постоянно снижается. За период с 2017 по 2020 годы общий уровень пиратства сократился вдвое: доступ к нелегальной музыке на 81 процент, к фильмам на 61 процент, к телевизионному контенту – на 41 процент.
Уровень пиратства зависит от экономического развития стран. На него в значительной степени влияет показатель дохода на душу населения. Например, уровень кинопиратства самый высокий в Греции, Болгарии и Словакии. Самый маленький – в Польше и Германии. Уровень пиратства также снижается в государствах с самым большим количеством легальных сайтов для просмотра видео и прослушивания музыки.
Пользователи перестали загружать торренты
Кроме того, исследователи обнаружили, что пиратские онлайн-кинотеатры получают больше трафика, чем сайты с торрентом.
- Видеостриминг составляет до 80 процентов пиратского трафика.
- При этом есть исключения: в Эстонии, Венгрии, на Мальте, Португалии и Словении торренты все еще популярнее пиратского стриминга.
- Доля загрузок файлов и торрентов в 2020 году равняется 7 процентам пиратского трафика. В 2017 году этот показатель составил 12 процентов.
Времена, когда торрент-трекеры доминировали, судя по всему, прошли.