Согласно докладу ведомства, уровень пиратства в Евросоюзе снижается. Жители стран с высоким уровнем дохода на душу населения посещают пиратские сайты реже, чем граждане из небогатых государств.

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Куда идут интернет-пираты

Исследователи изучали посещаемость сайтов с пиратскими копиями телепрограмм, фильмов и музыкальных произведений в странах еврозоны (включая Великобританию) за 2017 – 2020 годы.

Значительная часть данных предоставлена ​​британским агентством по исследованию нелицензионного контента MUSO.

Собранные данные сопоставлялись с показателями экономического и социального развития в европейских странах, предоставленных Евростатом.

Таким образом, было обнаружено, что объем трафика на пиратских сайтах постоянно снижается. За период с 2017 по 2020 годы общий уровень пиратства сократился вдвое: доступ к нелегальной музыке на 81 процент, к фильмам на 61 процент, к телевизионному контенту – на 41 процент.

В начале пандемии Covid-19 наблюдался временный рост интереса к нелицензионным копиям телевизионных программ, фильмов и сериалов, но уже в апреле 2020 года снижение трафика продолжилось по всем категориям контента.

Уровень пиратства зависит от экономического развития стран. На него в значительной степени влияет показатель дохода на душу населения. Например, уровень кинопиратства самый высокий в Греции, Болгарии и Словакии. Самый маленький – в Польше и Германии. Уровень пиратства также снижается в государствах с самым большим количеством легальных сайтов для просмотра видео и прослушивания музыки.

Пользователи перестали загружать торренты

Кроме того, исследователи обнаружили, что пиратские онлайн-кинотеатры получают больше трафика, чем сайты с торрентом.

Видеостриминг составляет до 80 процентов пиратского трафика.

При этом есть исключения: в Эстонии, Венгрии, на Мальте, Португалии и Словении торренты все еще популярнее пиратского стриминга.

Доля загрузок файлов и торрентов в 2020 году равняется 7 процентам пиратского трафика. В 2017 году этот показатель составил 12 процентов.

Времена, когда торрент-трекеры доминировали, судя по всему, прошли.