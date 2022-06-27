Популярная оболочка для Android получила массу новых бесплатных функций

Action Launcher – очень популярная оболочка среди пользователей смартфонов на базе Android. Обычно полный функционал можно оценить только в платной версии продукта, однако разработчик выпустил Action Launcher v50, где появилось гораздо больше бесплатных функций для тех, кто не хочет платить за подобные возможности.

За прошедшие годы оболочка получила немало обновлений и функций среди которых ключевые нововведения сделаны Google. В то же время пользователи бесплатной версии программы критиковали разработчиков из-за малого количества возможностей.

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Похоже создатель продукта понял свои ошибки и решил несколько исправиться, представив обновленную версию бесплатного Action Launcher.

Реализация системы Freemium в Action Launcher исторически была ужасающей. Мы слишком агрессивно подталкивали людей к покупке обновления Plus, что оттолкнуло многих пользователей. Программа была вряд ли интересна для людей, которые не желали платить,

– отметил разработчик Крис Лэйси.

Улучшенная строка поиска

Action Launcher v50 получил ряд полезных бесплатных функций, среди которых улучшена поисковая система, которая использует Pixel Launcher. Поиск дает пользователю лучшие результаты в интернете и на устройстве, а также некоторые настройки панели запуска действий, которые можно переключать прямо с главного экрана.

В дополнение к поиску действий и другим бесплатным функциям изменяются собственные настройки программы запуска действий. Приложение добавляет панель поиска настроек, а также ярлыки для измененных настроек.



Оболочка Action Launcher / Фото Крис Лэйси

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Рынок мобильных устройств и планшетов нечасто радует оригинальными гаджетами. Однако иногда получается действительно интересное устройство, которое может удивить и зачастую это случается именно в Китае. Так, в поднебесной анонсировали откровенно необычный смартфон с физической клавиатурой, внешне напоминающий старую добрую "трубку".

Несмотря на то, что смартфон похож на кнопочный телефон, он имеет вполне серьезные технические характеристики и полноценную Android 12 прямо из коробки. К тому же, тут есть сенсорный экран. А еще устройство может похвастаться, пожалуй, самым необычным расположением передней камеры, которое вы могли видеть. Фото необычного смартфона и более подробной информации об устройстве под названием Duoqin F22 Pro ищите в нашем материале.