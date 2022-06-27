За прошедшие годы оболочка получила немало обновлений и функций среди которых ключевые нововведения сделаны Google. В то же время пользователи бесплатной версии программы критиковали разработчиков из-за малого количества возможностей.

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Похоже создатель продукта понял свои ошибки и решил несколько исправиться, представив обновленную версию бесплатного Action Launcher.

Реализация системы Freemium в Action Launcher исторически была ужасающей. Мы слишком агрессивно подталкивали людей к покупке обновления Plus, что оттолкнуло многих пользователей. Программа была вряд ли интересна для людей, которые не желали платить,

– отметил разработчик Крис Лэйси.

Улучшенная строка поиска

Action Launcher v50 получил ряд полезных бесплатных функций, среди которых улучшена поисковая система, которая использует Pixel Launcher. Поиск дает пользователю лучшие результаты в интернете и на устройстве, а также некоторые настройки панели запуска действий, которые можно переключать прямо с главного экрана.

В дополнение к поиску действий и другим бесплатным функциям изменяются собственные настройки программы запуска действий. Приложение добавляет панель поиска настроек, а также ярлыки для измененных настроек.



Оболочка Action Launcher / Фото Крис Лэйси

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Рынок мобильных устройств и планшетов нечасто радует оригинальными гаджетами. Однако иногда получается действительно интересное устройство, которое может удивить и зачастую это случается именно в Китае. Так, в поднебесной анонсировали откровенно необычный смартфон с физической клавиатурой, внешне напоминающий старую добрую "трубку".

Несмотря на то, что смартфон похож на кнопочный телефон, он имеет вполне серьезные технические характеристики и полноценную Android 12 прямо из коробки. К тому же, тут есть сенсорный экран. А еще устройство может похвастаться, пожалуй, самым необычным расположением передней камеры, которое вы могли видеть. Фото необычного смартфона и более подробной информации об устройстве под названием Duoqin F22 Pro ищите в нашем материале.