Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, по сообщениям российских СМИ, отметил, что передача Украине комплектов спутникового оборудования Starlink проходила при участии Пентагона.

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По нашей информации, доставка и передача вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака ни включал,

– сказал Рогозин.

По нашему мнению, Илон Маск, конечно же, сразу побежал записывать видеоизвинения с оправданиями и объяснениями (спойлер: нет).

На самом же сумасшедшему господину Рогозину следовало бы позаботиться о себе и подумать над пояснениями, которые ему придется озвучивать на военном трибунале. А он ждет всех без исключения российских преступников.

Starlink в Украине

Недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в Украине сейчас более 10 000 терминалов Starlink, но нужно больше. Также министр поделился статистикой, согласно которой уровень использования технологии Starlink в Украине достигает тысячи ежедневных пользователей.

Сегодня в Украине терминалы Starlink работают приоритетно для объектов социальной инфраструктуры, таких как:

школы,

больницы,

сельские советы,

пожарные части.

Терминалы Starlink помогают в рекордные сроки восстановить поврежденную инфраструктуру связи в районах, которые подверглись значительным разрушениям в результате атаки оккупантов. Так украинские специалисты раньше очень быстро восстановили связь в городках Киевщины и Черниговщины.

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Используют в этих целях Starlink и украинские операторы мобильной связи. Они отмечают, что благодаря "старлинкам" можно гораздо быстрее и безопаснее починить поврежденные сети, чем при привычных условиях.

Ранее стало известно о том, что Минцифры планирует построить в Украине наземную станцию Starlink. Нужно это, чтобы улучшить качество спутникового интернета для всех украинцев, ведь по данным тестов скорости, качество доступа колеблется в разных частях Украины.