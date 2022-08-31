Все мессенджеры имеют некоторые общие черты в плане функций блокировки. Рассмотрим общее и отличия.

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Telegram

Этот мессенджер становится все более популярным, быстро наращивая аудиторию благодаря своей функциональности и обещанной безопасности. Его выбирают преимущественно молодые люди, которым важна технологичность и регулярное появление новых функций.

Если вы хотите кого-то заблокировать, достаточно перейти на страницу пользователя и выбрать "Заблокировать" в меню. При этом сам заблокированный не получит никакого уведомления, а ваш чат с обеих сторон не претерпит никаких изменений: все сообщения и медиа останутся доступными.

Единственное визуальное изменение, которое можно будет заметить – исчезновение аватара. Если вас заблокировали, вы больше не увидите главную фотографию собеседника , а на ее месте теперь будут демонстрироваться первые буквы имени.

, а на ее месте теперь будут демонстрироваться первые буквы имени. Самое главное, что теперь ни одно ваше сообщение не будет доставлено адресату – возле пузырьков сообщений будет стоять одна отметка, а не двойная. При этом, обратите внимание, на том конце виден статус "Пишет", если вы набираете текст.

В случае со звонками все очевиднее: мессенджер не будет создавать видимость работы, а сразу напишет "Не удалось соединиться", ссылаясь на настройки конфиденциальности.

Уже через несколько минут в статусе посещения вашего собеседника появится пометка "Очень давно".

Обратите внимание, что в случае разблокировки, все написанные во время действия бана сообщения не будут автоматически доставлены вашему собеседнику. Они так и останутся в статусе непрочитанных у вас, а у него вообще не появятся.

WhatsApp

Мессенджер от компании Meta недалеко ушел от предыдущего. Хотя он и не обладает огромным количеством функций, которые предлагает Telegram, WhatsApp продолжает оставаться в украинском топе мессенджеров.

Здесь ситуация с блокировкой очень похожа:

Сообщения просто идут "в один конец", оставляя отметку о прочтении серой, а не синей.

Аватар также исчезает, а на его месте вы увидите схематическую иконку силуэта человека.

Со звонками история несколько иная – если вы попытаетесь позвонить заблокировавшему вас пользователю, вы будете слышать гудки, однако на том конце ни одного звонка не последует, как и уведомления.

Viber

Наконец, последний мессенджер, долгое время удерживающий первенство среди украинских пользователей – Viber. Его часто используют в корпоративном общении.

Как и в предыдущих случаях, в случае занесения вас в черный список вы об этом не узнаете прямо. В чате не будет никаких уведомлений о блокировке или запрете на сообщения или звонки.

Определить, что собеседник заблокировал вас можно только по одному признаку: сообщения не доставляются (одна серая галочка), хотя человек находится "В сети".

Обратите внимание, что Viber, в отличие от двух предыдущих мессенджеров, имеет три статуса сообщений. Одна серая галочка – сообщение отправлено у вас, но не доставлено получателю. Две серые галочки – сообщение доставлено получателю, но он его еще не прочел. Две фиолетовые галочки – сообщение прочитано.

Статус "В сети" может и не отображаться, но если человек явно заходит в Viber, а ваши сообщения в статусе "Не доставлены" - вывод очевиден.

При этом ваш исходящий звонок внутри Viber будет вечно показывать "Вызов", но собеседник его даже не увидит.

Если собеседник разблокирует вас, все сообщения, которые вы ему написали, будучи в бане, доставлены не будут, однако у вас отобразятся в статусе прочитанных.

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