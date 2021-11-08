Так называемая Вилла Джулиане расположена недалеко от Помпеев и была пригородной усадьбой. Объект изучается с 2017 года, с тех пор было раскопано несколько комнат, которые могли похвастаться интересным наполнением. На этот раз археологи откопали из пепла новую комнату, где, вероятно, жили рабы. Помещение может похвастаться и другими интересными находками.

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Археологические раскопки на Вилле Джулиане / Фото фейсбук Archaeological Park of Pompeii

Подробнее об археологических находках

Ранее на Вилле археологи обнаружили исторический артефакт невероятной ценности – древнюю колесницу, принадлежавшую вельможе. Она была хорошо украшена и отлично сохранилась. Археологи уверены, что рабы, жившие в раскопанной комнате ухаживали за этой колесницей. Об этом свидетельствуют находки, которые размещались в деревянном ящике: детали лошадиной сбруи и детали самой колесницы.

Детали лошадиной сбруи и колесницы / Фото Archaeological Park of Pompeii

Ученые считают, что живущие в этой комнате рабы были семьей. Сама комната, площадью 16 квадратных метров, похожа на спальную и амбар одновременно. В помещении отсутствовали какие-либо украшения, а освещение шло от маленького окна и маленького фонаря.

В целом на месте раскопок были найдены три кровати, одна из которых, вероятно, предназначалась для ребенка. Сделаны кровати были из грубо обтесанных деревянных досок и имели размеры 1,7 метра (две кровати) и 1,4 метра (вероятно, детская кровать). Интересно, что доски можно было регулировать, чтобы подстроить под рост пользовавшегося кроватью человека. Также археологи обнаружили одеяла и амфоры для хранения повседневных вещей, керамические горшки и вероятный ночной горшок.