Новая форма графена позволит в несколько раз уменьшить размер чипов и увеличить их скорость
Исследователи из Университета Сассекса в Великобритании изучают использование так называемых "мятых" форм графена. Речь идет о влиянии различного рода деформированного материала на его электротехнические свойства. Это относительно новое направление в перспективной микроэлектронике, который получил название стрейнтроника (straintronics).
Профессор школы математических и физических наук Университета Сассекса Алан Далтон заявил, что его команда механически создает изгибы в слоях графена, такое себе нанооригами из сверхтонкого материала на молекулярном уровне.
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Что такое стрейнтроника и успехи в ее изучении
Стрейнтроника – это относительно новое направление физики конденсированного состояния вещества. В рамках этого направления ученые исследуют методы деформационной инженерии и физические эффекты в результате механических деформаций в твердых телах. Целью стрейнтроники является реализация нового поколения устройств на базе энергосберегающих технологий.
Ученые считают, что благодаря стрейнтронике магнитных и магнитоэлектрических материалов удастся достичь радикального снижения энергопотребления при проведении компьютерных вычислений.
В области стрейнтроники уже было обнаружено, что деформирования структуры 2D-наноматериалов, таких как графен или дисульфид молибдена, ведет к проявлению новых электронных свойств, но точное влияние различных "сборок" остается малоизученным.
Достижения британских ученых в исследовании стрейнтроники графена
В своей работе британские ученые исследовали влияние структурных изменений в графене на такие свойства, как легирование (добавление примесей). Например, ожидается, что деформация графена может значительно повысить плотность электронов в материале, что превратит его из проводника в суперпроводник.
Манодж Трипати, научный сотрудник в области наноструктурированных материалов из Университета Сассекса, который руководил исследованием, заявил, что ученые смогли создавать структуры из графена и других 2D-материалов, просто добавляя в структуру преднамеренные изгибы, типа гофры. Ученый отмечает, что с помощью таких деформаций команда может создать интеллектуальный электронный компонент, такой как транзистор или логический вентиль.
В перспективе, как считают исследователи, деформирован или "мятый" графен позволит создавать в сто раз меньшие по размеру чипы, которые будут работать в тысячу раз быстрее кремниевых.
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