Группы вкладок в Chrome: зачем они нужны, как с ними работать и как сохранять

5 октября 2022 , 17:27
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Каждый браузер имеет свои особенности и функции, помогающие лучше организовать работу. Обозреватели на движке Chromium предлагают удобную функцию группировки вкладок, которая будет полезна всем, кто работает с большим их количеством.

Если вы работаете одновременно над несколькими проектами или просто открыли много сайтов разной тематики и не хотите в них потеряться, группировка вкладок поможет вам не утопать в беспорядке и легче находить нужные вкладки. Далее рассказываем, как работать с этой функцией и обращаем внимание, что аналогичные инструкции актуальны и для браузера Edge от Microsoft.

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Как группировать вкладки

Создавать группы вкладок можно несколькими способами:

  • Вы можете выбрать несколько вкладок с зажатой клавишей Ctrl (или Shift, щелкнув на первую и последнюю вкладки – тогда выделятся все находящиеся между ними страницы), а затем, нажав на любой из них правой кнопкой мыши, выполнить пункт меню "Добавить" вкладки в новую группу.
  • Также вы можете начать создание только с одной вкладки. Для этого также нажмите на ней правой кнопкой мыши и выберите меню "Добавить вкладку в новую группу". Чтобы добавить следующую, сделайте то же с ней, но в выпадающем меню выбирайте не "Новая группа", а только что созданную.
  • Если вы уже создали группу – неважно, сколько в ней элементов – вы также можете добавлять в нее новые вкладки с помощью обычного перетаскивания. Зажмите левой (основной) кнопкой мыши нужную вкладку и перетащите в группу.

После того как группа создана, вы увидите окрашенный круг и заметную линию того же цвета под всеми вкладками, входящими в группу.

Как управлять группами вкладок

Группы вкладок предлагают несколько настроек. После того как группа создана, ее можно сворачивать и разворачивать для удобного просмотра. Это делает обычным нажатием левой кнопки мыши по кругу.

Нажав правую кнопку мыши на круге, вы получите доступ к меню настроек группы.

Там можно:

  • изменить цвет группы,
  • переименовать группу,
  • создать в ней новую вкладку,
  • разгруппировать и закрыть.
  • Кроме того, можно перенести всю группу в новое окно обозревателя.

Последнее можно также производить перетаскиванием, схватив курсором круг и потянув вниз.

Если вы случайно закрыли всю группу вкладок, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+Shift+T и она восстановится в предыдущем виде. Это, кстати, работает и с обычными одиночными вкладками браузера.

Сохраните на будущее

В настоящее время браузер не сохраняет группу вкладок в памяти при закрытии. Однако среди экспериментальных функций есть одна, которая позволит это сделать. Ее нужно включить самостоятельно.

  • Откройте новую вкладку в браузере Chrome и введите "chrome://flags" в поле поиска.
  • В поле поиска введите "tab groups".
  • Рядом с "Tab Groups Save" щелкните выпадающее меню (где будет написано "Default") и выберите "Enabled".
  • В нижней части окна браузера появится сообщение "Your changes will take effect the next time you relaunch Chrome" (Изменения вступят в силу при перезапуске Chrome) и большая синяя кнопка "Relaunch". Нажмите ее и дождитесь перезапуска вашего браузера.
  • После этого в меню групп вкладок вы увидите переключатель под названием "Сохранить группу".

Пока эта функция работает очень странно и не всегда одинаково. Сначала она добавляет на Панель закладок отдельный блок, названный аналогично группе вкладок. Нажимая на него, вы увидите все ваши вкладки, как в папке. Если браузер закрыть, этот блок исчезнет. Найти ваши закрытые вкладки можно будет в истории. Щелкните три точки в правом верхнем углу окна и выберите "История". В этом меню может быть несколько вторичных выпадающих списков. В одном из них будет сохранена группа вкладок.

Очевидно, компания еще доработает функцию сохранения, поскольку сейчас она работает достаточно криво. Однако даже без нее группировка вкладок способна облегчить организацию вашей работы.

Автор: Олександр Гайдамашко