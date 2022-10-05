Группы вкладок в Chrome: зачем они нужны, как с ними работать и как сохранять

Каждый браузер имеет свои особенности и функции, помогающие лучше организовать работу. Обозреватели на движке Chromium предлагают удобную функцию группировки вкладок, которая будет полезна всем, кто работает с большим их количеством.

Если вы работаете одновременно над несколькими проектами или просто открыли много сайтов разной тематики и не хотите в них потеряться, группировка вкладок поможет вам не утопать в беспорядке и легче находить нужные вкладки. Далее рассказываем, как работать с этой функцией и обращаем внимание, что аналогичные инструкции актуальны и для браузера Edge от Microsoft.

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Как группировать вкладки

Создавать группы вкладок можно несколькими способами:

Вы можете выбрать несколько вкладок с зажатой клавишей Ctrl (или Shift, щелкнув на первую и последнюю вкладки – тогда выделятся все находящиеся между ними страницы), а затем, нажав на любой из них правой кнопкой мыши, выполнить пункт меню "Добавить" вкладки в новую группу.

Также вы можете начать создание только с одной вкладки. Для этого также нажмите на ней правой кнопкой мыши и выберите меню "Добавить вкладку в новую группу". Чтобы добавить следующую, сделайте то же с ней, но в выпадающем меню выбирайте не "Новая группа", а только что созданную.

Если вы уже создали группу – неважно, сколько в ней элементов – вы также можете добавлять в нее новые вкладки с помощью обычного перетаскивания. Зажмите левой (основной) кнопкой мыши нужную вкладку и перетащите в группу.

После того как группа создана, вы увидите окрашенный круг и заметную линию того же цвета под всеми вкладками, входящими в группу.

Как управлять группами вкладок

Группы вкладок предлагают несколько настроек. После того как группа создана, ее можно сворачивать и разворачивать для удобного просмотра. Это делает обычным нажатием левой кнопки мыши по кругу.

Нажав правую кнопку мыши на круге, вы получите доступ к меню настроек группы.

Там можно:

изменить цвет группы,

переименовать группу,

создать в ней новую вкладку,

разгруппировать и закрыть.

Кроме того, можно перенести всю группу в новое окно обозревателя.

Последнее можно также производить перетаскиванием, схватив курсором круг и потянув вниз.

Сохраните на будущее

Если вы случайно закрыли всю группу вкладок, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+Shift+T и она восстановится в предыдущем виде. Это, кстати, работает и с обычными одиночными вкладками браузера.

В настоящее время браузер не сохраняет группу вкладок в памяти при закрытии. Однако среди экспериментальных функций есть одна, которая позволит это сделать. Ее нужно включить самостоятельно.

Откройте новую вкладку в браузере Chrome и введите "chrome://flags" в поле поиска.

в поле поиска. В поле поиска введите "tab groups" .

. Рядом с "Tab Groups Save" щелкните выпадающее меню (где будет написано "Default" ) и выберите "Enabled" .

щелкните выпадающее меню (где будет написано ) и выберите . В нижней части окна браузера появится сообщение "Your changes will take effect the next time you relaunch Chrome" (Изменения вступят в силу при перезапуске Chrome) и большая синяя кнопка "Relaunch" . Нажмите ее и дождитесь перезапуска вашего браузера.

. Нажмите ее и дождитесь перезапуска вашего браузера. После этого в меню групп вкладок вы увидите переключатель под названием "Сохранить группу".

Пока эта функция работает очень странно и не всегда одинаково. Сначала она добавляет на Панель закладок отдельный блок, названный аналогично группе вкладок. Нажимая на него, вы увидите все ваши вкладки, как в папке. Если браузер закрыть, этот блок исчезнет. Найти ваши закрытые вкладки можно будет в истории. Щелкните три точки в правом верхнем углу окна и выберите "История". В этом меню может быть несколько вторичных выпадающих списков. В одном из них будет сохранена группа вкладок.

Очевидно, компания еще доработает функцию сохранения, поскольку сейчас она работает достаточно криво. Однако даже без нее группировка вкладок способна облегчить организацию вашей работы.