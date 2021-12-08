Источник сообщает, что это рекламное предложение появляется в том случае, если Microsoft обнаруживает установленное у пользователя нелегальное программное обеспечение. Речь, конечно же, только о версиях программ для компьютеров, поскольку мобильные приложения компании являются бесплатными.

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Щедрое предложение Microsoft

Уведомление о скидке демонстрируется в виде предупреждения в верхнем меню.

Оповещения для пользователей нелегального ПО Microsoft / Фото Ghacks

При нажатии на это сообщение пользователь попадает на страницу Microsoft 365 с предупреждением о том, что пиратское ПО может подвергнуть компьютер угрозам.

К числу рисков, связанных с контрафактным ПО, Microsoft относит высокий риск заражения вирусами, кражу личных данных, повреждение файлов и потерю данных, а также невозможность получать обновления.

Там же можно начать оформление более дешевой подписки.



Оповещение для пользователей нелегального ПО Microsoft / Фото Ghacks

Скидку в 50 процентов компания предлагает:

При покупке годовой подписки на Microsoft 365 Family за 99,99 доллара в год. В этом случае подключить можно до шести пользователей, каждый из которых получит по терабайту на облачном хранилище. Подписка будет стоить 50 долларов.

Для подписки на Microsoft 365 Personal за 69,99 доллара в год. Такой тарифный план распространяется только на одного человека, он тоже получает один терабайт на облачном хранилище. Подписка будет стоить 35 долларов.

Издание отмечает, что даже в таком случае годовая стоимость Office 365 может быть недоступной роскошью. Если же вы все равно не можете или не хотите платить за Microsoft Office, вам не нужно пользоваться пиратской версией. Вы все еще можете получить почти те же функции бесплатно через Office Online прямо из своего браузера.