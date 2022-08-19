Марк Цукерберг опубликовал на своей Facebook-странице поздравления по поводу запуска Horizon Worlds во Франции и Испании. Сообщение он проиллюстрировал изображением, вызвавшим огромную волну негатива и критики. На нем можно увидеть архитектурные памятки обеих стран и самого главу компании.

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Плохой Horizon Worlds

Сегодня мы запускаем Horizon Worlds во Франции и Испании! С нетерпением жду возможности увидеть, как люди создают поразительные миры, и в ближайшее время распространить это на другие страны,

– написал Цукерберг.

Однако критики быстро заявили, что дизайн этого "впечатляющего" мира отнюдь не впечатляет. На скриншоте "пастообразный" роботизированный аватар Цукерберга, дизайн которого сравнивают с некачественными аватарами Wii Mii, изображен на фоне бедного пейзажа, состоящего из трех крошечных деревьев, чего-то странного, имеющего шарообразную форму, на фоне и неудобно расположенных копий Эйфелевой башни.

Редактор издания The Drum Джон МакКарти опубликовал скриншот сообщения на своей странице в твиттере, заявив: "Это плохо. Они должны остановиться. Это не похоже на настоящий продукт. В этом нет ничего поразительного".

По мнению Маккарти, метаверс отнюдь не должен выглядеть реалистично, однако когда основной продукт выглядит как "окрашенные стены заброшенного детского сада", это заставляет задуматься.

Twitter свирепствует

Пользователям в Twitter, конечно же, было что сказать.

Facebook потратил 10 миллиардов долларов на проекты Metaverse в 2021 году. Графика выглядит так, будто она вышла из компьютерной игры, разработанной в 1997 году.

– написал один из пользователей.

Другой шутит, что метавселенная – это просто тот же Animal Crossing, но на вас охотится Марк Цукерберг. Кто-то также сравнил Horizon Worlds с игрой The Sims, которая вышла еще в 2014 году, но имеет лучшую графику. Издание Futurism в свою очередь заявило, что "метавселенная Цукерберга выглядит как дерьмо".

В защиту Цукерберга можно сказать, что VR-графика не всегда хорошо переносится на дисплеи, отличные от VR. Как бы там ни было, аналогичные разработки конкурентов, такие как Fortnite и Roblox, выглядят значительно лучше и уже пользуются огромным успехом.

Джейн Манчун Вонг есть что сказать

Ситуацию прокомментировала известная обозревательница и исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг, которая активно тестирует Horizon Worlds и часто делает различные сообщения на эту тему в Twitter.

17 августа она написала: "Плюс Horizon World заключается в том, что миры создаются внутри платформы другими пользователями Horizon. Он работает автономно на гарнитуре Quest. Не требуется ПК, мощных графических карт или программного обеспечения pro 3D. Минус в том, что в результате получается низкополигональный результат, и он выглядит так.

Таким образом можно заключить, что компания Meta отдала предпочтение большему охвату пользователей, а не качеству картинки. Джейн Манчун Вонг также опубликовала собственные скриншоты из Horizon World. Они имеют несколько лучшее окружение и наполнение, но графика не далеко ушла от примера Цукерберга.