Пользователи жалуются на сбои в Gmail, Tinder и многих других порталах
Источник:24 канал
По состоянию на начало суток 5 октября по Киеву прошли уже 6 часов от начала масштабного сбоя в работе многих соцсетей. В частности, полностью легли серверы Facebook, Instagram и WhatsApp.
С перебоями работают и другие популярные сайты и приложения. Например, люди пишут о проблемах в Tinder, YouTube, Snapchat и многих других.
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Глобальный сбой в интернете: люди жалуются на проблемы в работе все большего количества сайтов
По состоянию на начало дня 5 октября по Киеву стало известно, что глобальный сбой в интернете задел далеко не только Facebook, Instagram и WhatsApp. Которые, напомним, уже более 6 часов не работают практически вообще.
- Начались сбои и в онлайн-сервисах Bank of America – второго крупнейшего банка США.
- Downdetector показал, что также не работает Tinder и Snapchat.
- Упали и некоторые серверы самого Downdetector – сервиса, который сообщает о падении других сервисов (впрочем, ненадолго).
Рассказывают в сети и о том, что не работают сети многих компаний в США, например – одного из крупнейших авиационных лоукостеров Southwest Airlines.
Многие порталы в интернете начали работать со сбоями: данные Downdetector
Между тем Telegram отчитывается (хотя и сам претерпел некоторые сбои в работе) о новых более 50 миллионах пользователей, приобщенных к сети в течение прошлых нескольких часов.Обратите внимание: сейчас специалисты Facebook пытаются вручную перезапустить сервера в Калифорнии и надеются, что это поможет восстановить работу соцсети.