С перебоями работают и другие популярные сайты и приложения. Например, люди пишут о проблемах в Tinder, YouTube, Snapchat и многих других.

К теме Facebook, Instagram и WhatsApp до сих пор не работают: в сети назвали причину сбоя

Глобальный сбой в интернете: люди жалуются на проблемы в работе все большего количества сайтов

По состоянию на начало дня 5 октября по Киеву стало известно, что глобальный сбой в интернете задел далеко не только Facebook, Instagram и WhatsApp. Которые, напомним, уже более 6 часов не работают практически вообще.

Начались сбои и в онлайн-сервисах Bank of America – второго крупнейшего банка США.

Downdetector показал, что также не работает Tinder и Snapchat.

Упали и некоторые серверы самого Downdetector – сервиса, который сообщает о падении других сервисов (впрочем, ненадолго).

Рассказывают в сети и о том, что не работают сети многих компаний в США, например – одного из крупнейших авиационных лоукостеров Southwest Airlines.

Многие порталы в интернете начали работать со сбоями: данные Downdetector

Между тем Telegram отчитывается (хотя и сам претерпел некоторые сбои в работе) о новых более 50 миллионах пользователей, приобщенных к сети в течение прошлых нескольких часов.