Компания Apple в конце мая начала продажи компьютеров iMac с новым дизайном. Но некоторые моноблоки приезжают к пользователям с производственным дефектом.

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Что случилось с iMac

Как сообщают владельцы бракованных моноблоков, дисплей устанавливается на подставке неровно.

На проблему также обратил внимание видеоблогер iPhonedo, который обнаружил перекошенный на одну сторону экран, а потом убедился в неровной установке дисплея с помощью линейки. На официальном форуме поддержки Apple и Reddit также уже накопилось немало подобных жалоб.

Ролик блогера iPhonedo о проблемах с iMac: видео

Ресурс MacRumors также заметил дефект на своем iMac, купленном для тестирования. Сначала видеооператор сайта предположил, что проблема со столом, однако оказалось, что дело в самом компьютере.



Обратите внимание на нижнюю грань монитора – она не параллельна столу / Фото MacRumors

Отмечается, что дисплей iMac крепится к подставке семью винтами, и эта производственная проблема не может быть легко решена пользователями самостоятельно.

Apple еще не отреагировала на проблему. Пользователям остается лишь успеть проверить свои iMac и вернуть или заменить их в течение двух недель в рамках стандартных условий Apple.