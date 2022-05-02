Пользователи WhatsApp получат интересную функцию для реакции на статусы

WhatsApp расширит возможность использовать реакции-эмодзи на платформе. Не так давно мессенджер реализовал возможность оценивать смайликами сообщения пользователей, а теперь подобная функция появится и для реакции на обновление статусов.

"Быстрые реакции" для статусов появятся уже в предстоящем обновлении. Напомним, что аналогичная функция используется в Instagram для быстрого реагирования на Stories.

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Как будет выглядеть новая функция WhatsApp

Если коротко, все будет работать так, как это реализовано в сервисе Stories в Instagram.

Ожидается, что скоро появится 8 реакций-эмодзи, от "смайлика с сердечками вместо глаз" до значка "100 баллов" – весь основной спектр эмоций, вызываемых теми или иными событиями, кроме откровенного негатива.

Реакция на обновление статуса будет отправляться в чат как обычный эмодз, но не исключено, что команда мессенджера готовит и специальный вариант интерфейса для маркировки собеседниками именно новых статусов. Кроме того, об обновлении статуса будет появляться информация в чате.



Реакции на статусы в WhatsApp / Фото 24 канал

Работа над WhatsApp продолжается

Известно, что сейчас команда работает и над другими важными усовершенствованиями: