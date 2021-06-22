В твиттере креативно поддержали стажера HBO Max, который по ошибке разослал пустые письма

Сервис HBO Max объяснил недавнюю ситуацию с пустыми письмами, которые получили некоторые пользователи, ошибкой стажера. В ответ пользователи Twitter стали делиться собственными историями о своих ошибках на работе.
Стриминговая платформа HBO Max вечером, 18 июня, разослала некоторым своим подписчикам пустое тестовое письмо. Как позже выяснилось, это было ошибкой нового работника. Компания не стала его увольнять, а, извинившись перед пользователями, пообещала помочь ему разобраться в работе.
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Как поддержали новичка
Под публикацией компании сразу же начали появляться сообщения от пользователей Twitter со словами поддержки и рассказами о своих "фейлах". Среди авторов этих сообщений можно увидеть также работников таких крупных компаний, как Spotify, и даже работника Белого дома.
Однажды я полностью "положил" Spotify. Это даже чуть не произошло во второй раз. Моя команда шикарно отнеслась к произошедшему: я до сих пор здесь работаю. Вам удалось обнаружить ошибку во время интеграционного теста. Это хорошо и поможет в улучшении системы. Удачи!
– написал пользователь с ником Daenney.
Другой стажер стал причиной путаницы в данных Netflix. Он случайно поставил к сериалу "Карточный домик" описание от другого проекта – "Оставьте это Биверу".
В ответ на это, он получил историю от пользовательницы, которая перепутала описание мультсериала "Губка Боб" с каким-то триллером.
"Он потерял свою семью, а потом потерял и свою дочь...", – гласит описание к мультфильму / Фото @KatieMeeks2 / Twitter
- Следующая история связана со смертью актера Гита Леджера: "Дорогой стажер, однажды через день после смерти Гита Леджера я руководил звукооборудованием на мероприятии в семинарии. Пока ничего не происходило, я серфил по интернету, убивая время. Я увидел интересное видео Эллен Дедженерес, которое рассказывало зрителям, что Хит Леджер умер, и щелкнул на него. Я забыл, что звук компьютера был соединен со всей системой семинарии. Поэтому первые 25 секунд этого видео играли через громкоговоритель, пока в здании шла молитва."
- "Уважаемый стажер, когда я работал в Blizzard, я однажды совершил DDoS-атаку нашего провайдера, чтобы проверить, с какой нагрузкой мы можем справиться для Blizzcon, и причинил... много вреда. Так что не волнуйтесь! У вас все будет хорошо."
- "Дорогой стажер, однажды я указал номер секса по телефону вместо рабочего номера Женского национального демократического клуба, средний возраст членов которого составляет 78 лет."
- "Однажды, когда я была младшим копирайтером, я подала заявку на работу своей мечты в The Atlantic, но допустила ошибку в моем резюме, написав неправильно должность на которую хотела попасть. А это работа для людей с идеальной орфографией. Так что у тебя все отлично, хорошо?"
- "В первый месяц моей новой работы в HR, связанной с крупным оборонным подрядчиком, я отправила письмо о заказе футболок (на английском shirt, – 24 канал) в том числе главе отдела и нескольким топменеджерам. Тема письма звучала так: "Ваше shit в офисе HR — пожалуйста, заберите до конца рабочего дня"."
- "Я использовала календарь на компьютере, чтобы ежемесячно отмечать, когда у меня начиналась менструация. Однако через несколько месяцев я поняла, что делаю эту запись в календаре, которым поделилась со всеми моими коллегами по всей компании. Мне было 37 лет."
- "Однажды я не узнал на тот момент вице-президента Джорджа Буша-старшего и почти не пустил его на сборы... в кабинет Белого дома. Где он работал. На самом деле он был любезен, как и HBO Max, так что с тобой все будет хорошо."