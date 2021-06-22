Стриминговая платформа HBO Max вечером, 18 июня, разослала некоторым своим подписчикам пустое тестовое письмо. Как позже выяснилось, это было ошибкой нового работника. Компания не стала его увольнять, а, извинившись перед пользователями, пообещала помочь ему разобраться в работе.

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Как поддержали новичка

Под публикацией компании сразу же начали появляться сообщения от пользователей Twitter со словами поддержки и рассказами о своих "фейлах". Среди авторов этих сообщений можно увидеть также работников таких крупных компаний, как Spotify, и даже работника Белого дома.

Однажды я полностью "положил" Spotify. Это даже чуть не произошло во второй раз. Моя команда шикарно отнеслась к произошедшему: я до сих пор здесь работаю. Вам удалось обнаружить ошибку во время интеграционного теста. Это хорошо и поможет в улучшении системы. Удачи!

– написал пользователь с ником Daenney.

Другой стажер стал причиной путаницы в данных Netflix. Он случайно поставил к сериалу "Карточный домик" описание от другого проекта – "Оставьте это Биверу".

В ответ на это, он получил историю от пользовательницы, которая перепутала описание мультсериала "Губка Боб" с каким-то триллером.

"Он потерял свою семью, а потом потерял и свою дочь...", – гласит описание к мультфильму / Фото @KatieMeeks2 / Twitter