Разработчики приложений для знакомств Tinder и Match объявили о партнерстве с сервисом Garbo, для повышения уровня безопасности своих пользователей. Платформа для проверки данных позволит пользователям этих приложений получить дополнительную информацию о потенциальном партнере.

С целью обеспечения безопасности своих пользователей Match Group, которой принадлежат Tinder, Match, OK Cupid, Hinge и ряд других сервисов, инвестировала в Garbo – некоммерческую платформу для проверки некоторых биографических данных.

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Как будут работать приложения для знакомств и что изменится

В рамках соглашения платформы с Match Group, сервис Garbo будет доступен пользователям, которые используют приложения Match Group. Первым среди подобных приложений для знакомств новые возможности испытает Tinder. Пользователи этого приложения смогут начать использование платформы Garbo уже к концу 2021 года.

Как будет реализована возможность проверки информации пользователя именно в Tinder, пока непонятно, но уже известно, что функция будет платной. Впоследствии возможность поиска такой информации появится и в других приложениях Match Group.