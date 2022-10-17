Пользователи Telegram жалуются на сбой

Пользователи мессенджера Telegram вечером 17 октября жалуются на сбой в работе приложения. Пользователям в основном не открывает медиафайлы.

О том, что пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, утверждают данные детектора Brand Analytics, пишет 24 канал. Из-за сбоев в работе Telegram могут не загружаться медиа.

Кому доверять: топ-10 украинских телеграм-каналов о войне в Украине

Сбои в работе Telegram совпали с аварией в России

Также пользователи жалуются, что в Telegram могут не посылаться сообщения.