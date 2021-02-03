Бета-тестеры сервиса спутникового интернета Starlink поделились впечатлениями от его работы. Для сельской местности со слабым охватом LTE Starlink – это прорыв. Однако качество соединения зависит от геолокации. Пользователи сталкиваются с существенными перепадами скорости.

Источник: Fast Company

У некоторых пользователей скорость соединения постоянно меняется в течение дня от 40 мегабит в секунду до 190 мегабит в секунду. Но самое неприятное то, что связь регулярно пропадает совсем. В отдельных случаях со спутниками нет связи в среднем 2,4 процента времени. В SpaceX просят потерпеть эти разрывы несколько месяцев – спутников пока не хватает.

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Что рассказывают тестировщики

Спутники, расположенные на высоте в 550 километров, оказались лучше, чем каналы связи предыдущих поколений, в частности DSL, а сложные погодные условия и холодные времена года не повлияли на качество работы, заметили пользователи. Средний отзыв Starlink, по замерам Speedtest, сейчас составляет 41 миллисекунду, средняя скорость загрузки — 80,67 мегабита в секунду, а отдачи — 17,17 мегабита в секунду.

Starlink не стремится достичь или превзойти стандарты оптоволоконных соединений. Первые этапы развертывания, по словам Илона Маска, предназначены для клиентов, которые не могут по техническим причинам воспользоваться подключением к телекоммуникационным операторам.

Я более чем доволен. У меня средняя скорость загрузки – 110 мегабит в секунду, а отдачи — 20 мегабит в секунду. Этого достаточно для семьи с двумя родителями, которые работают, и детьми, которые пользуются стриминговыми сервисами и играют в онлайн-игры,

– рассказал разработчик ПО Ли Филлипс из Британской Колумбии, которая находится на западе Канады.

Ключевым недостатком пользователи назвали кратковременные простои и изменение скорости – Starlink периодически прерывает интернет-соединение при подключении новых партий спутников, переконфигурации и проведении диагностики сети. Однако они считают такой результат "безусловно приемлемым для повседневного использования, ведь такие отключения являются кратковременными, хотя и регулярными.

Проблема разрывов связи будет решена в ближайшие месяцы, когда количество аппаратов на орбите увеличится. Сейчас сеть состоит из 1023 спутников. Но компания продолжает ежемесячно запускать новые. К 2024 году Starlink планирует вывести на орбиту 4425 спутников и обеспечить подключением большую часть Земли.