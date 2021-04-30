Пик жалоб на проблемы с доступом пришелся на 11:30. Характер проблем достаточно разный.

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Что происходит



Динамика проблем с доступом к Facebook / Скриншот Downdetector

Большинство жалоб касаются проблем с входом. Например, вместо полей для авторизации, сайт показывает просто белую страницу.

Однако также встречаются и другие. Пользовательница Twitter с ником violet написала, что получила сообщение, что ее аккаунт будет заблокирован, если она не подтвердит номер телефона в течение ближайших 14 дней. Однако смс-подтверждение, необходимое для такого подтверждения, не поступает. Также не приходят смс-коды для двухэтапной проверки.

Пока неизвестно, когда ситуация будет исправлена. Проблемы наблюдаются, в частности, в Украине, Великобритании, Германии, Италии, Австрии и ряде других стран.