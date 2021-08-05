Пользователи скупают шлемы виртуальной реальности Facebook: причина очень странная

Социальная сеть Facebook несмотря на свои гигантские масштабы не имеет налаженной техподдержки. Часто ответа приходится ждать очень долго, а иногда на запросы вообще никто не реагирует. Поэтому пользователи придумали новый способ привлечь к себе внимание.

Дело в том, что подразделение компании, которое занимается разработкой VR-шлемов Oculus, имеет собственную службу поддержки, тогда как напрямую с Facebook нельзя связаться ни по телефону, ни по электронной почте. Единственный вариант – это заполнение специальной формы на сайте, данные с которой анализирует робот. Он же часто не воспринимает документы для подтверждения личности, которые требует соцсеть во время обращения, заставляя пользователя пройти "семь кругов ада". И даже если вам удастся завершить процедуру обращения, в результате вы можете никогда не получить ответа на него, или ждать неделями.

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Креативное решение пользователей

Я отправляла документы утром, днем и ночью, несколько раз в день. Никто не ответил ни разу,

– рассказала изданию NPR пострадавшая от взлома учетной записи Джесси Марсала.

Именно поэтому пользователи соцсети в случае блокировки их страницы по тем или иным причинам начали покупать VR-шлем Oculus за 299 долларов. Они дают возможность позвонить в поддержку дочерней компании Facebook, назвать серийный номер устройства и получить необходимую помощь по восстановлению доступа к своей странице.

После этого устройство просто возвращают нераспакованным в магазин.

Об этом способе пользователи, которые иногда просто доходят до отчаяния, узнали из Reddit.

Сама же компания Facebook заявляет, что проблемы с поддержкой возникли из-за пандемии: количество работников уменьшилось, поэтому нет возможности охватить весь объем работы быстро. Поэтому и привлекли искусственный интеллект. При этом компания признает, что он далеко не идеален.