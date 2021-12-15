По просьбе администрации портала Android Authority мнением о недооцененных смартфонах поделились читатели. Всего проголосовало более 1400 человек, кроме моделей, представленных в списке, можно назвать собственный вариант.

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Какие смартфоны 2021 года больше всего недооценили

По результатам опроса безусловным лидером среди недооцененных смартфонов стал Sony Xperia 1 III, оснащенный модулем камер с телеобъективом и дисплеем OLED с разрешением 4K и частотой обновления экрана 120 Гц. Смартфон водонепроницаемый, имеет 3,5-мм разъем для наушников и слот расширения для карт памяти. За него проголосовали 35% респондентов.

Второе место занял ASUS Zenfone 8, который получил 22,5% голосов. Компания решила "идти против течения" и представила за 630 долларов необычно компактный для современного рынка смартфон с 5,9-дюймовым дисплеем, гораздо эргономичнее многих других флагманов. Новинка тоже водонепроницаема и имеет 3,5 мм выход для наушников.

В тройку лидеров входит и Vivo X70 Pro Plus, за который проголосовали 14,7% пользователей. Компания взяла лучшее из X60 Pro Plus, добавив к нему функции, характерные для ранних флагманов 2021 года, включая дисплей с разрешением QHD+, беспроводную зарядку и водонепроницаемость.

Среди других незаслуженно обделенных вниманием моделей есть такие смартфоны:

Samsung Galaxy A52S 5G (11.74%);

Poco F3 GT (7.59%);

Lenovo Legion Duel 2(4.08%).

Еще 4% респондентов проголосовали за "другой", назвав в комментариях модели типа Galaxy S21 Ultra, Sony Xperia 5 III и Xperia 10 III.