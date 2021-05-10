Пользователь системы Starlink подключился к сети два месяца назад. Все шло хорошо, пока он не получил письмо от SpaceX. Оказалось, компания Илона Маска ответственно относится к соблюдению законов, защищающих авторские права.
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Что нарушил Substrate-97
Реддитор нелегально загружал фильмы. В официальном письме компании было предупреждение. Оператор спутникового интернета сообщил о запрете загрузки контента, нарушающего авторские права.
В случае повторного нарушения правил пользователю пообещали приостановить или вовсе заблокировать обслуживание, а также предупредили о вероятности судебного иска со стороны владельца контента.
Такие ограничения можно обойти, используя зашифрованное соединение VPN или запутав цифровой след пользователя. Вероятно, Substrate-97 так и сделает.