В официальных магазинах приложений для Android и та iOS обнаружили более 200 мошеннических приложений со скрытой подпиской или чрезмерной ценой за нее.

К такому выводу пришли эксперты компании Avast, специализирующаяся на кибербезопасности. Они говорят, что это новый вид мошенничества и он уже получил название Fleeceware.

К теме С помощью зараженных электронных писем мошенники заработали 5 миллионов гривен

Как работает схема

Пользователю предлагают скачать интересное приложение. При этом действует бесплатный пробный период, а после этого программа автоматически списывает (часто непропорционально высокую) плату за эту подписку.

Например, приложение FortuneScope после короткого пробного периода списывает 66 долларов (примерно 1850 гривен) в неделю. Поэтому невнимательный пользователь за год потеряет 3432 доллара.

При этом приложение недостаточно просто удалить: подписку необходимо отменить в настройках магазина приложений.

Как говорят эксперты, эти мошеннические приложения суммарно были загружены более миллиарда раз. На данный момент они принесли более 400 миллионов долларов дохода.