Пользователи потеряли 400 миллионов долларов из-за подпольных подписок на смартфонах
В официальных магазинах приложений для Android и та iOS обнаружили более 200 мошеннических приложений со скрытой подпиской или чрезмерной ценой за нее.
Источник:Techradar
К такому выводу пришли эксперты компании Avast, специализирующаяся на кибербезопасности. Они говорят, что это новый вид мошенничества и он уже получил название Fleeceware.
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Как работает схема
Пользователю предлагают скачать интересное приложение. При этом действует бесплатный пробный период, а после этого программа автоматически списывает (часто непропорционально высокую) плату за эту подписку.
Например, приложение FortuneScope после короткого пробного периода списывает 66 долларов (примерно 1850 гривен) в неделю. Поэтому невнимательный пользователь за год потеряет 3432 доллара.
При этом приложение недостаточно просто удалить: подписку необходимо отменить в настройках магазина приложений.
Как говорят эксперты, эти мошеннические приложения суммарно были загружены более миллиарда раз. На данный момент они принесли более 400 миллионов долларов дохода.
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