Новый сервис Nevermet одним из первых занял свободную нишу на рынке виртуальных знакомств. Генеральный директор Кэм Маллен заявил The New York Times, что его компания намерена полностью изменить эту сферу.

Интересно Миллиарды в никуда: пользователи захейтили метаверс Цукерберга – он действительно выглядит странно

Подробности

Виртуальная реальность дает возможности, мало кому доступные в реальности. Одеться в забавные костюмы, прогуляться постапокалиптическими пейзажами или посетить подводный ресторан, не покидая на самом деле свой дом – это далеко не полный список того, что можно придумать для свидания.

Как пишет источник, спрос на подобные игрушки в последнее время заметно растет. В Nevermet, который является аналогом сервисов типа Tinder, предлагают поиск пользователей в цифровом пространстве, но идут немного дальше, веря в будущее, где "все отношения будут жить в гарнитурах". Что под этим подразумевают, не до конца ясно.

Мы намерены изменить рынок знакомств, где физическое влечение станет одним из нескольких факторов, а не основным способом общения людей,

– говорит Кэм Маллен.

По его мнению, однажды виртуальная реальность будет настолько увлекательной, что все больше и больше отношений будут процветать онлайн.

Вряд ли у такого формата есть большое будущее, учитывая, что рано или поздно двум людям придется встретиться в реальности и столкнуться с обыденностью, которая будет значительно отличаться от насыщенных фантастических миров. Разработчики говорят, что такой способ знакомств может не только позволить пользователям "почувствовать себя лучшими", но и стать убежищем для тех, кто хочет найти "безопасное место для исследования своей сексуальной идентичности".