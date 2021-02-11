С января 2021 года пользователи стали массово загружать с Google Play таск-менеджер Clubhouse, принимая его за одноименный американский сервис для общения в частных аудиочатах.

Пользователи не разобравшись начали ставить приложению негативные оценки с жалобами на то, что им не нравится сервис поскольку они не могут в нем зарегистрироваться. С января количество загрузок подскочило с 50 тысяч до миллиона, в отзывах пользователи возмущаются.

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Почему приложения в магазине Google путают

Сама соцсеть пока официально доступна только пользователям iOS. Из-за невнимательности пользователей разработчики были вынуждены добавить в описание приложения отдельное предупреждение: Есть несколько Clubhouse. Дважды проверьте, который вам нужен. На отдельной странице разъяснениями написано, традиционно Clubhouse это своеобразный домик на дереве.



Разработчики добавили объяснения в приложение

Блокировка Clubhouse в Китае

8 февраля в континентальной части Китая перестал работать Clubhouse. Причиной блокировки стала интерес китайских граждан в данной соцсети из-за возможности дискутировать о политике, демократии и правах человека без ограничений. Проект был запущен еще в апреле 2020 года, но широко обсуждаемым он стал в январе 2021, в том числе на фоне появлений там некоторых известных личностей.