Шестой год подряд исследователь безопасности Патрик Уордл публикует список всех новых вредоносных программ для Mac, появившихся за год. В 2021 году он пополнился восемью новыми позициями.
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Список Уордла предназначен для того, чтобы дать специалистам по безопасности лучшее понимание вредоносных программ, нацеленных на MacOS. Исследователь определяет методы заражения, механизмы установления, назначения и другие характеристики вредоносного ПО.
Его работа особенно важна на фоне того, что, согласно опросам, использование устройств Apple организациями выросло на 76%.
Новые опасности для пользователей Mac
По данным Уордла, в 2021 году появилось восемь новых образцов вредоносных программ, нацеленных на MacOS. Среди них:
- ElectroRAT, кроссплатформенный троян дистанционного доступа, впервые замеченный в январе прошлого года;
- Silver Sparrow – инструмент, нацеленный непосредственно на чип Apple M1;
- кроссплатформенный похититель паролей XLoader;
- іОЅХ.CDDS или MacMa – шпионское ПО, создание которого приписывают государственным структурам.
Каждый из вирусов был обнаружен различными компаниями, специализирующимися на кибербезопасности.
Другими вредными продуктами, описанными Уордлом в списке за 2021 год, стали:
- XcodeSpy, нацеленная на разработчиков Xcode с помощью бэкдора под названием EggShell;
- инструмент для майнинга криптовалюты ElectrumStealer, который Apple непреднамеренно подписала цифровой подписью;
- WildPressure, кроссплатформенный бэкдор Python;
- ZuRu – инструмент для кражи данных, который распространялся через рекламные результаты поиска в китайском поисковике Baidu.
Таким образом, обнаруженные в 2021 году вредоносные программы для macOS можно разделить на несколько категорий:
- криптомайнеры;
- загрузчики рекламного программного обеспечения;
- похитители данных;
- и трояны.
Компьютеры Mac совсем не такие неуязвимые, как считалось
Исследователи безопасности отмечают, что до сих пор существует ошибочное представление о том, что компьютеры Mac практически не подвержены заражению вредоносным ПО в отличие от машин с Windows. Компьютеры Apple действительно имеют некоторые преимущества в плане безопасности, однако в последнее время они становятся малозначительными.
Это связано с тем, что вредоносные программы все чаще нацелены на браузер, а не на операционную систему. Злоумышленники все чаще создают кроссплатформенные программы, независимые от ОС.
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По словам исследователей безопасности, в 2021 году злоумышленники продемонстрировали свою осведомленность в структуре macOS и приложили гораздо больше усилий для создания вредоносного программного обеспечения, нацеленного на устройства Apple. Они активно искали уязвимости нулевого дня и успешно их эксплуатировали.
Отмечается, что эта тенденция требует от организаций большего внимания к компьютерам на MacOS. Команды, которые занимаются кибербезопасностью, должны иметь лучшее представление о платформе Apple, по меньшей мере на том же уровне, на котором они разбираются и в Windows, чтобы уметь обнаруживать вредоносное поведение и атаки.