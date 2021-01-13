Оператор мобильной связи Киевстар подвел итоги празднования Нового года и Рождества. В компании подсчитали, что интернет-трафик в сети Киевстар в период праздников увеличился почти на 30% по сравнению с прошлым годом.

Возросли также объемы трафика "домашнего телевидения". Этот показатель увеличился на 160%, рассказали в Киевстар.

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Увеличились и объемы передачи данных в сети – они превысили 32 тысячи терабайт, при этом в прошлом году за этот же период абоненты использовали 24 тысячи терабайт.

В сети Киевстар в праздничные дни прозвучало почти 2 миллиарда звонков, абоненты использовали 5 миллиардов минут.

Абоненты Киевстар начали активно звонить еще 31 декабря 2020 года. Тогда, в течение одного часа с 17 до 18 вечера абоненты совершили 20 миллионов звонков и использовали 50 миллионов минут.

А вот рост "домашнего телевидения" превысил все ожидания. Объемы трафика выросли на 160%, а количество одновременных видео-сессий увеличилась на 55%.