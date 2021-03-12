Несмотря на высокую точность картографического сервиса от Google, иногда пользователи сталкиваются с тем, что на картах не отмечена какая-то дорога, или, наоборот, пути, который есть на карте, не существует на самом деле. Скоро у пользователей появится возможность это исправить.

Google добавит возможность "дорисовать" отсутствующие дороги или исправить неправильно созданные. Сейчас, если пользователь пытается добавить в Google Maps не учтенную дорогу, он может лишь поставить шпильку там, где должен пролегать путь, ввести его название и отправить эту информацию на рассмотрение.

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Что известно

Новый инструмент, функциональность которого напоминает средство рисования линий в популярных графических редакторах, позволит не только добавить недостающие в Google Maps дороги, но и внести данные, характеризующие их. Например, пользователь сможет указать направление дороги, если на ней предусмотрено одностороннее движение.



Новый редактор карт позволяет пользователям визуально добавлять отсутствующие дороги / Анимация Google

Google, как и раньше, будет проверять такие исправления. Компании требуется около семи дней, чтобы рассмотреть заявку.

Новая возможность станет доступна в ближайшие месяцы в 80 странах. Кроме того, Google Maps получат функцию под названием Photo Updates, которая позволит делиться отдельными подробностями о месте без необходимости оставлять полный отзыв. К уже загруженным ранее фото места можно будет добавлять комментарии.