Пользователи Google Карт напуганы странным багом: из приложения слышатся посторонние голоса

В сети начали появляться отзывы пользователей сервиса Google Maps с сообщениями о баге в приложении. Периодически они слышат непонятный голос.

Проблема касается только англоязычных пользователей приложения, но касается разных стран. Пользователи других языковых версий о ней не сообщали. Компания уже работает над исправлением.

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Что известно

Судя по отзывам, во время навигации с помощью программы Google Maps, маршрут периодически начинает диктовать посторонний голос. По информации источника появляется он как на iOS, так и на Android.

Я использую английский женский голос. Во время моей сегодняшней поездки домой я слышал, как и положено, женский голос, а потом внезапно для одной из инструкций он заговорил низким мужским голосом с легким индийским акцентом. Кто-нибудь сталкивался с таким? Звучит безумно,

– пишет один из пользователей форума Reddit.

Другой пользователь ответил: "У меня то же самое. Мужчина с индийским акцентом. Сначала обычный женский голос и индийский мужской голос чередовались, а затем – через несколько минут – озвучка стала полностью индийской".

Компания уже сообщила пользователям в соцсетях о том, что работает над исправлением бага:

"Привет, мы извиняемся за такой опыт. Наша команда уже работает над исправлением, и оно скоро будет выпущено. Спасибо за ваше терпение".