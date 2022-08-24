Сбой в Facebook позволил пользователям делать публикации на страницах знаменитостей: что писали

В Facebook допустили серьезную ошибку, в результате которой все пользователи временно получили возможность создавать сообщения на любых страницах, в том числе и мировых знаменитостей. Проблему решали несколько часов.

Странным сбоем быстро воспользовались особо внимательные пользователи соцсети. Они начали массово рассылать спам и мемы на популярных страницах с миллионами подписчиков.

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Сэндвич, криптовалюты и финансовые пирамиды

Как отмечают журналисты The Verge, в среду утром лента Facebook вдруг наполнилась подозрительными публикациями, присланными на страницы таких исполнителей, как Lady Gaga, Nirvana и The Beatles.

Причиной проблемы в Meta называют "изменение конфигурации".

"Ранее сегодня изменение конфигурации привело к тому, что у некоторых людей возникли проблемы с их лентой Facebook. Мы устранили проблему как можно скорее для всех, кто пострадал, и приносим извинения за любые неудобства."

Одной из самых популярных публикаций в это время стала фотография сэндвича с индейкой.

Если вы видите эту фотографию, то поделитесь ею на странице другой знаменитости в Facebook, помогите сэндвичу с индейкой двигаться дальше,

– говорилось в сообщении, которое другие пользователи подхватили и массово разнесли по страницам знаменитостей, в частности The Beatles и Muse.



Последствия сбоя в Facebook / Фото The Verge

А вот страницам Nirvana и The Chemical Brothers повезло меньше: там публиковали объявления о продаже футболок с собственными принтами. Кроме того, можно было увидеть запросы на пожертвование денег, рекламу криптовалютных проектов и прочее.

Вот как выглядела лента одного из журналистов издания Джона Портера:

Последствия сбоя были устранены через три часа полного хаоса.