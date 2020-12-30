Недавно Apple выпустила свои первые полноразмерные наушники AirPods Max. Они получили большую популярность, но, несмотря на очень высокую цену, отзывы владельцев разочаровывают.

Да, первые владельцы наушников Apple AirPods Max поделились впечатлениями от использования наушников. Они утверждают, что в процессе использования внутри наушников образуется влага, сообщает Mydrivers.

Важно В наушниках Apple AirPods Max могут быть опасные материалы

Что пошло не так

По словам владельцев, это происходит из-за того что наушники слишком плотно прилегают к голове, а также не имеют достаточную вентиляцию. Более того, пользователи утверждают, что при накоплении этой влаги могут происходить проблемы с работой наушников.

В частности, наушники перестают четко определять, когда они находятся на голове, а когда их снимают (при снятии наушников, они должны прекращать воспроизводить контент).

Что говорят в Apple

Сейчас в компании не отреагировали на эти заявления пользователей. Но прежде в компании заявляли, что владельцам необходимо протирать внутреннюю часть AirPods Max сухой и мягкой тканью каждый раз, когда они снимают наушники.