США готовят новые санкции против полупроводниковой промышленности Китая: что это будет

Не так давно США заявили, что остановят деятельность любой компании, поставляющей России микросхемы, а теперь в СМИ появилась информация о вероятности введения новых санкций против полупроводниковой промышленности Китая.

Новые меры могут быть направлены на сдерживание прогресса крупнейшего китайского производителя микросхем, компании SMIC. При этом ограничения не должны замедлить приток микросхем в мировую экономику. Официальных подтверждений этому нет, издание Reuters ссылается на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Интересно США готовы закрыть любую китайскую компанию, поставляющую России микросхемы

Подробности

В 2020 году SMIC была добавлена в торговый черный список из-за возможных связей с Вооруженными силами Китая.

Ей был запрещен доступ к американскому производственному оборудованию и передовым технологиям для производства чипов техпроцесса 10 нанометров и более современных.

и более современных. Поэтому компания быстро сосредоточила свои мощности на разработке конструкций по 14-нанометровой технологии на более толстых плитках.

Новые санкции должны закрыть и эту возможность. Министерство торговли, контролирующее экспортную политику, активно обсуждает возможность запрета экспорта инструментов для производства таких чипов на китайские заводы. Это помешает Китаю "повысить уровень качества".

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй выразил свое разочарование этим шагом и сказал: "Постоянно стремясь политизировать, вооружать и идеологизировать экономические и торговые вопросы, а также осуществлять технологическую блокаду и отделение от других стран, США только напомнят другим странам о рисках технологической зависимости от США и подтолкнут их быстро стать независимыми и самостоятельными в области науки и техники".

Неясно, какими могут быть сроки введения новых санкций. В SMIC не ответили на запрос о комментарии для Reuters.