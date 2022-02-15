Получены снимки изнутри уничтоженного реактора АЭС Фукусимы: жуткие фото

Предыдущая попытка проникнуть внутрь реакторов была предпринята в 2017 году. Она не увенчалась успехом – робот почти добрался до цели, но из-за высокого уровня радиации полезной информации не раздобыл.

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Снимок изнутри реактора атомной станции в префектуре Фукусима, Япония / Фото Associated Press

Снимок изнутри реактора атомной станции в префектуре Фукусима, Япония / Фото Associated Press

Как пояснили ученые ТЕРСО – японской электроэнергетической компании, которая была и остается оператором этой АЭС – это начало программы по картографированию пространства внутри помещений АЭС, с целью выяснения местоположения наиболее радиоактивного мусора. Судя по всему, компания решила серьезно приступить к планированию утилизации и обеззараживанию объекта.

В дальнейшем специалисты определят, насколько этот мусор опасен, как удобнее будет его вывозить, какие изотопы в нем есть, и как его сортировать. По приблизительным оценкам только расплавленного топлива нужно утилизировать не менее 900 тонн, поэтому проект растянется на 30-40 лет.