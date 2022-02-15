Предыдущая попытка проникнуть внутрь реакторов была предпринята в 2017 году. Она не увенчалась успехом – робот почти добрался до цели, но из-за высокого уровня радиации полезной информации не раздобыл.
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Катастрофа изнутри
- Новые машины сконструированы специально для этой цели компанией Hitachi-GE Nuclear Energy и Международным научно-исследовательским институтом, который занимается вопросами вывода из эксплуатации объектов атомной инфраструктуры.
- Первый робот ROV-A побывал внутри разрушенного реактора и прислал фото, на которых видны обломки конструкций и непонятную черную субстанцию – судя по всему, расплавленное топливо.
- Робот определил, что радиация внутри разрушенного реактора превышает 2 зиверта, что вдвое выше установленной смертельной дозы для человека.
- Однако окружающая вода (топливо лежит на глубине 2 метров) может быть еще более радиоактивной.
- Робот сделал замеры с расстояния.
- К концу 2022 года другие машины попытаются взять образцы из второго реактора, где ситуация более благоприятна для изучения.
Снимок изнутри реактора атомной станции в префектуре Фукусима, Япония / Фото Associated Press
Снимок изнутри реактора атомной станции в префектуре Фукусима, Япония / Фото Associated Press
Как пояснили ученые ТЕРСО – японской электроэнергетической компании, которая была и остается оператором этой АЭС – это начало программы по картографированию пространства внутри помещений АЭС, с целью выяснения местоположения наиболее радиоактивного мусора. Судя по всему, компания решила серьезно приступить к планированию утилизации и обеззараживанию объекта.
В дальнейшем специалисты определят, насколько этот мусор опасен, как удобнее будет его вывозить, какие изотопы в нем есть, и как его сортировать. По приблизительным оценкам только расплавленного топлива нужно утилизировать не менее 900 тонн, поэтому проект растянется на 30-40 лет.