Используя Очень большой телескоп (Very Large Telescope – VLT) Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory – ESO), ученым удалось получить многочисленные изображения астероида 216 Kleopatra с максимальным разрешением. Кроме того, удалось уточнить массу, которая оказалась на 35% меньше, чем считалось до этого.

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Серия изображений астероида Клеопатра / Фото Arxiv.org



Серия изображений астероида Клеопатра / Фото Arxiv.org

Астероид – "собачья кость"

Наблюдения и фотографирование проводились в период с 2017 по 2019 годы. Это позволило ученым уточнить форму астероида и понять возможную причину его образования.

Тело вращается вокруг Солнца с периодом 1706 дней. Орбита Клеопатры пролегает между Марсом и Юпитером в Главном поясе астероидов. Интересно, что астероид имеет два спутника, которые получили названия AlexHelios и CleoSelene в честь детей Клеопатры VII. Это небольшие тела с размерами 8,9*1,6 километра и 6,9*1,6 километра соответственно.

Фотографирование Клеопатры с 2017 по 2019 годы обеспечило осмотр тела под разными углами. Это позволило построить подробную 3D-модель астероида.

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3D-модель Клеопатры / Фото Arxiv.org

Образование астероида и спутников

Наблюдение за астероидом и его спутниками позволило снизить предыдущие оценки массы на 35%. Оказалось, что скорость вращения тела вокруг оси достаточно высока.

Объединив данные по объему и массе, Ученые вычислили плотность тела. Оказалось, что она очень низкая – вдвое меньше, чем у железа. Ученые предположили, что Клеопатра имеет пористую структуру и представляет собой гору космических камней, которые сбились в кучу.

Ученые считают, что тело образовалось в результате столкновения двух меньших астероидов. Этим и объясняется непривычная форма.

Скорость вращения астероида вокруг оси почти критическая – еще немного и он разлетится на куски. Учитывая это, ученые говорят, что оба спутника, вероятно, были образованы веществом, которое потерял сам астероид. Получается, что астероид Клеопатра буквально породил свои спутники, получившие названия в честь детей Клеопатры VII.