Полученный Китаем "инопланетный сигнал", скорее всего, является радиопомехами, – специалист SETI

В середине июня интернет облетела новость о том, что китайский радиотелескоп FAST, известный как Sky Eye, поймал сигнал, вероятно, от инопланетной цивилизации. По крайней мере, так отмечалось в отчете China ET Civilization Research Group, который затем загадочно удалили. Специалист Дэн Вертимер из программы SETI убежден, что это только помехи от земных радиоисточников.

Что это за сигнал?

Еще в 2019 году сверхчувствительный китайский радиотелескоп FAST зафиксировал набор сигналов, среди которых один необычный. FRB 190520 (номер сигнала в картотеке) повторялся регулярно. После разбора и изучения китайские ученые пришли к выводу, что источником загадочного сигнала может служить древняя цивилизация , так как он поступает из окрестностей старой карликовой галактики, расположенной на расстоянии почти четырех миллиардов световых лет от Земли.

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Скорее всего, это не инопланетяне

Как утверждает Дэн Вертимер, специалисту программы SETI (международную программу по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт, работающую с 1959), искусственное происхождение сигналов еще не доказывает, что они внеземные. Он уверен, что источник сигналов может быть расположен на Земле.

Большая проблема в том, что мы ищем внеземные сигналы, но находим бесчисленное количество земных сигналов. Это очень слабые сигналы, но криогенные приемники телескопов сверхчувствительны и могут поймать сигнал мобильного телефона, телевизора, радара или спутника – а их с каждым днем ​​все больше и больше в небе. Если вы недавно этим занимаетесь и не знаете всех лазейок, которыми эти препятствия могут проникнуть в ваши данные и испортить их, то очень легко обрадоваться преждевременно,

– объяснил Вертимер.

Подобный случай уже имел место в истории. В 2019 году астрономы поймали сигнал, идущий к Земле от Проксима Центавра, ближайшей звездной системы, где есть как минимум одна планета, потенциально пригодная для проживания. Сигнал был узкополосный, типичный для рукотворных объектов. Однако через два года вышло исследование, в котором приходилось, что, скорее всего, сигнал был вызван поломкой оборудования.

Также Вертимер отметил серьезную для астрономических наблюдений проблему растущего количества спутников.

Сто лет назад не знали, как искать внеземные цивилизации. Спустя сто лет, я думаю, мы не сможем делать это с Земли. Возможно, сейчас у нас есть уникальный период в истории, когда мы можем эффективно заниматься поисками, пока не все возможные радиосигналы зашумлены нашими собственными сигналами,

– заявил специалист.

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Несколько слов о FAST

Китайский радиотелескоп FAST очень чувствителен. Практически любая бытовая техника может сделать ненужные препятствия. Для космической науки это очень важный момент, ведь может оказаться, что вы в течение нескольких десятилетий изучаете "загадочные" сигналы, источником которых оказывается микроволновка в которой вы подогреваете сэндвичи – это вполне реальная история.

При конструировании FAST этот момент учли и поместили телескоп в одно из самых отдаленных горных ущелий в Китае. В радиусе 10 км от телескопа действует режим радиомолчания, под запретом стройку всех остальных объектов.