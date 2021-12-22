Мачу-Пикчу – это резиденция правителей Империи инков, которая расположена на высоте около 2 400 метров над уровнем моря. Основано поселение было приблизительно в 1450 году нашей эры. А разрушили уже в 1572 году, поэтому резиденция императора просуществовала не слишком долго. Снова после разрушения город был открыт миру в 1911 году, когда местный житель отвел туда американского археолога Гайрама Бингема.

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Польский ученый Bartłomiej Ćmielewski рядом с дроном, который оснащен лидаром / Фото Nauka w Polsce

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Группа польских ученых проводила исследование в парке Мачу-Пикчу. Для этого ученые использовали дроны, которые были оснащены лидарами, что позволило покрывать большую площадь и заглядывать под лесное "одеяло".

LiDAR создает трехмерное цифровое изображение из-за различий во времени возврата лазера и длины волны изменяющегося лазера. С помощью программного обеспечения можно удалить слои, которые не нужны или мешают исследованию, например леса или сельскохозяйственные культуры, чтобы раскрыть контуры ландшафта, скрытые под ними.

Свое внимание ученые сконцентрировали на церемониальном комплексе Кочабамба, Мачу-Пикчу, который был тесно связан с культом воды. Благодаря дронам удалось обнаружить 12 новых структур на окраинах комплекса, которые имели круглую или прямоугольную формы. Ученые предполагают, что это были жилые помещения для "персонала" святилища. Также лидар помог обнаружить части каналов для воды, которые ранее были неизвестными. Кстати, во время предыдущих археологических раскопок оказалось, что преимущественно за Кочабамбой ухаживали женщины.