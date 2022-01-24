Звуковая пушка издает громкий отрывистый звук каждые шесть секунд. Он выталкивает загрязняющие частицы на высоту в несколько сотен метров, позволяя людям свободно дышать.

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Что известно

Многие польские города и поселки используют неэкологичные системы отопления, из-за чего с приходом холодов их накрывает плотным смогом.

В нем содержится огромное количество вредных частиц, которые проникают глубоко в легкие, вызывают воспаление и хронические болезни.

Из-за этого, как пишет источник, Польша считается одной из самых загрязненных стран ЕС.

Установленный на металлическом контейнере, экспериментальное устройство состоит из большого перевернутого конуса, который и издает громкий звук. Пушка краковских изобретателей за час работы уменьшает концентрацию загрязнителей на 15-30 процентов в радиусе трех километров.

Мы используем вертикальную ударную волну, которая создается в результате сгорания ацетилена и воздуха,

– рассказывает Доминик Грибос из Краковской горно-металлургической академии, один из изобретателей.

В результате получается довольно громкий хлопок, который может причинять дискомфорт людям. Впрочем, одна из местных жительниц говорит, что звук похож на фейерверк и едва слышен дома, и это гораздо лучше, чем дышать тяжелым смогом.

Здесь очень сильный смог. Мы не можем проветривать наши квартиры, потому что очень воняет. Поэтому, если это может помочь, пусть они проведут тесты,

– говорит Йоланта Валькович, 43-летняя бухгалтерша.



Акустическая пушка польских изобретателей / Фото BARTOSZ SIEDLIK/AFP

Эффект держится от одного до трех часов такая разовая очистка воздуха обойдется, по расчетам, в 220-330 евро за час работы.

Сейчас ученые пытаются вывести оптимальный режим работы пушки, подбирая нужную частоту звуковых "ударов", их продолжительность и общее время работы.