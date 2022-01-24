Звуковая пушка издает громкий отрывистый звук каждые шесть секунд. Он выталкивает загрязняющие частицы на высоту в несколько сотен метров, позволяя людям свободно дышать.

Интересно Игровой монитор Samsung Odyssey Neo G9-будущее гейминга

Что известно

  • Многие польские города и поселки используют неэкологичные системы отопления, из-за чего с приходом холодов их накрывает плотным смогом.
  • В нем содержится огромное количество вредных частиц, которые проникают глубоко в легкие, вызывают воспаление и хронические болезни.
  • Из-за этого, как пишет источник, Польша считается одной из самых загрязненных стран ЕС.

Установленный на металлическом контейнере, экспериментальное устройство состоит из большого перевернутого конуса, который и издает громкий звук. Пушка краковских изобретателей за час работы уменьшает концентрацию загрязнителей на 15-30 процентов в радиусе трех километров.

Мы используем вертикальную ударную волну, которая создается в результате сгорания ацетилена и воздуха,
– рассказывает Доминик Грибос из Краковской горно-металлургической академии, один из изобретателей.

В результате получается довольно громкий хлопок, который может причинять дискомфорт людям. Впрочем, одна из местных жительниц говорит, что звук похож на фейерверк и едва слышен дома, и это гораздо лучше, чем дышать тяжелым смогом.

Здесь очень сильный смог. Мы не можем проветривать наши квартиры, потому что очень воняет. Поэтому, если это может помочь, пусть они проведут тесты,
говорит Йоланта Валькович, 43-летняя бухгалтерша.

Акустична гармата польських винахідників
Акустическая пушка польских изобретателей / Фото BARTOSZ SIEDLIK/AFP

Эффект держится от одного до трех часов такая разовая очистка воздуха обойдется, по расчетам, в 220-330 евро за час работы.

Сейчас ученые пытаются вывести оптимальный режим работы пушки, подбирая нужную частоту звуковых "ударов", их продолжительность и общее время работы.