На старом польском кладбище нашли погребение женщины-"вампира" с серпом у горла

Иногда предрассудки и вера в сверхъестественное заходят слишком далеко. В Польше археологи раскопали погребение женщины XVII века, которую, вероятно, считали "вампиром". Односельчане прибегли к ритуалам, чтобы она не восстала из могилы.

Старое кладбище расположено в селе Пень. Останки женщины не только прижали к земле серпом, перекинутым через горло, но и накинули на палец ноги замок. Все эти ритуалы, по словам археологов, должны были не допустить возвращения в мир живых.

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Кем она была

Исследователи обнаружили, что скелет имел шелковую шапочку на голове, указывающую на высокий социальный статус умершей. Кроме того, один передний зуб женщины имеет довольно необычное положение, что, предположительно, могло обеспечить ей репутацию ведьмы или вампира.



Череп женщины с серпом, опрокинутым через шею / Фото Mirosław Blicharski/Aleksander Poznań

Руководитель группы профессор Дариуш Полиньски из Университета Николая Коперника в городе Торунь сказал, что форма захоронения достаточно необычна:

Способы защиты от возвращения мертвых включают отсечение головы или ног, расположение умершего лицом вниз, чтобы он кусал землю, сжигание. Серп клали на шею так, что если бы умерший попытался приподняться, то, скорее всего, голова была бы отрублена или повреждена. Замок на большом пальце левой ноги скелета, вероятно, также символизирует невозможность вернуться,

– говорит ученый.



Скелет женщины с серпом, опрокинутым через шею / Фото Mirosław Blicharski/Aleksander Poznań

Ранние записи мифов о возвращении из загробного мира в Восточной Европе уходят в XI век. Люди боялись, что умершие проберутся обратно на поверхность, станут монстрами и будут терроризировать живых.

В некоторых частях Восточной Европы вера в истории о вампирах настолько распространилась, что даже привела к казням людей. Поэтому нередко в регионе можно найти погребения, где череп протыкает металлический стержень. Этот способ считался гарантией того, что человек не восстанет.



Процесс раскопок в Польше / Фото Mirosław Blicharski/Aleksander Poznań



Скелет женщины с серпом, опрокинутым через шею / Фото Mirosław Blicharski/Aleksander Poznań