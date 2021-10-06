В Польше нашли таинственную серебряную статуэтку: фото загадочного украшения

Антропоморфная фигурка, которую обнаружили археологи в Польше, не имеет аналогов. Таинственное изделие раннего средневековья изготовлено из серебра.

Территорию, на которой нашли статуэтку, раскапывали в течение 60 лет.

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Где раскопали диковинку

Раскопки проводятся вблизи Люблина, в Ходлике. Этот район – одно из богатейших археологических пространств Польши. Именно там располагалось Люблинское воеводство.

Ходлик был крупнейшей опорной точкой Польши VIII-X века. Эпицентром поселения в этом регионе город стал из-за близкого расположения основных дорог страны.

Ученые исследовали местность в течение 60 лет. Они обнаружили курганные могилы, остатки укреплений и сооружений, а также крупнейшее раннесредневековое зернохранилище в Европе.

Что искали в этот раз

Последние два сезона археологи провели в поисках искусственных сооружений средневековых жителей. Ученые обнаружили сотни фрагментов посуды.

Глиняные сосуды датируются VIII – X веками – эпохой раннего средневековья. Археолог Польской академии наук Лукаш Мехович уверен, что такое большое количество остатков свидетельствует о том, что город изобиловал жизнью.

Ходельская котловина является укрепленным поселением микрорегиона – здесь есть 4 очень близких замка, дополнительные укрепления в виде продольной насыпи. Кроме того, здесь пересекаются два важных торговых пути. Безусловно, это было богатое место и лакомый кусочек для нападающих,

– отмечает Мехович.

И действительно, на месте раскопок оказались наконечники стрел, копий. Археологи наткнулись на фундамент оборонительного вала, где также нашли останки военных, защищавших город.



Лунула – кулон-полумесяц / Фото thehistoryblog

Кроме того, обнаружили такие декоративные предметы – как лунулу (кулон в форме полумесяца) и загадочную статуэтку из серебра, которая озадачила экспертов.

Каково назначение фигурки

Статуэтка, которую нашли археологи, стала выдающейся находкой. Серебряная фигурка высотой 5 сантиметров также относится к периоду раннего средневековья. На статуэтке видны человеческие руки, скрещенные на груди, а также заметно стопы и лицо. Лицо человеческой фигурки стерто – ученые предполагают, что черты лица стерлись вследствие деформации металла.



Статуэтка человека сделана из серебра / Коллаж 24 канала с фото thehistoryblog

Возможно, в руках у статуэтки был какой-то предмет. Однако, как и лицо, загадочная вещь стерлась.

Исследователи ищут предметы для сравнения, чтобы идентифицировать фигурку. Однако до сих пор назначение таинственной статуэтки неизвестно.

Тайны прошлого в Украине

Еще в конце XIX века археолог Викентий Хвойка сделал сенсационные находки трипольской культуры на берегу Днепра. Среди традиционных для того времени земледельческих приборов ученый обнаружил таинственные "бинокли" – глиняные фигуры, Соединенные в нескольких местах. Эта достопримечательность – уникальна для всего мира. Уже более века ученые и религиоведы пытаются понять, для чего же действительно делали такие фигурки – и до сих пор не нашли ответа на этот вопрос.