Американский производитель электромобилей уже давно обещает до конца года предложить клиентам в США и Канаде улучшенную версию функции полного автопилота (full self driving), которая сейчас проходит стадию тестирования на машинах добровольцев. Хотя до конца года осталось меньше недели, Илон Маск не теряет надежды разослать обновления вовремя.

В одном из обсуждений на своей странице в твиттере Илон Маск подтвердил, что разработчики уже готовы представить крупное обновление для электрокаров Tesla. Он подчеркнул, что осталось исправить лишь несколько багов перед тем, как рассылать апдейт, сообщает 24 канал.

К теме Автопилот по подписке: Tesla предложит услугу с регулярной абонентской платой

Will there still be some kind of bonus software release before the end of the year — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) December 24, 2020

Чего ждать владельцам Tesla

По словам Илона Маска, Tesla взяла на себя инициативу предложить новые программные функции, о которых ранее не просили клиенты. По информации Electrek, новое ПО предложит три дополнительные компьютерные игры. Среди них будут стратегия, ролевая игра с кошками в роли персонажей и карточный пасьянс.

Функциональные обновления

Помимо более совершенной версии автопилота, обновление бортового ПО принесет несколько интересных функций:

видеоконференцсвязь;

возможность кругового обзора с использованием бортовых камер;

использование громкоговорителя для обращения к людям, находящимся на улице.

Среди прочего Tesla обещает добавить несколько новых сюрпризов, о которых клиенты даже не догадываются.