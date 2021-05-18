Почему продажа смартфона может обернуться большой неприятностью

Прежде всего, надо усвоить важный принцип продажи смартфона на вторичном рынке. В нем не должно быть ничего лишнего (и личного). В противном случае вы можете попасть в крайне неприятную ситуацию, особенно, если смартфон попадет в руки лица, которого вы совсем не знаете.

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Самым важным шагом перед продажей смартфона является сброс устройства. Без этого можно не только отдать потенциальному злоумышленнику свои фотографии, но и поделиться чем-то куда более значимым. Например, доступом к аккаунтам, данным банковской карты и различным паролям.

Сброс устройства: что нужно удалить с телефона перед продажей

Как уже было отмечено в начале, сброс устройства, это один из главных этапов подготовки к продаже. Однако не следует сразу бежать в настройки и удалять со смартфона все данные, сначала нужно убедиться в том, что вы скопировали все важное на компьютер, другой смартфон или в облако, иначе вы можете навсегда потерять важные фото, документы и другую информацию.



Перед продажей смартфона нужно сохранить важные данные и стереть их с устройства / Фото Unsplash

1. Скопируйте сохраненные фото и данные

Перенести фотографии со смартфона на компьютер совсем не сложно, хотя это может потребовать некоторого времени, особенно, если ваша галерея имеет немалый размер. Может быть так, что у вас активирована синхронизация галереи с Google Фото, тогда беспокоиться вообще не нужно, ведь все фото автоматически сохраняются в облаке.

Вместе с тем немало сервисов содержат довольно большое бесплатное хранилище, которое можно использовать именно для переезда на новый смартфон или для сохранения фотографий. Если же файлов у вас действительно много, можно купить подписку на облачное хранилище. Обычно даже базовые подписки предлагают достаточный объем для хранения данных.

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2. Резервное копирование с мессенджеров

Большинство современных мессенджеров хранят переписку прямо в приложении поэтому нет необходимости делать резервные копии или хранить важные данные. Однако есть и несколько приложений которые хранят переписку только на смартфоне – это довольно популярные мессенджеры WhatsApp и Viber.

Для того, чтобы скопировать все сообщения, зайдите в настройки в самом приложении WhatsApp и выберите резервное копирование. Придется немного подождать, но другого способа сохранить свои переписки нет.

Похожий алгоритм работает и в приложении Viber. Здесь нужно сделать следующее:

нажать на "Дополнительно";

выбрать "Параметры";

далее перейти в "Аккаунт";

выбрать "Резервное копирование Viber" и настроить необходимые параметры.

На новом телефоне надо будет сделать обратную процедуру. Так же зайти в настройки и нажать выбрать восстановление их архива.

3. Копирование контактов

Наиболее удобным способом сохранения и восстановления собственной библиотеки контактов является телефонная книга Google.



Не следует забывать о переносе контактов, чтобы не потерять важные номера / Фото Unsplash

Чтобы вообще не думать о том, что ваши контакты могут потеряться, надо сделать следующее:

зайти в меню телефона и выбрать раздел "Google";

далее "Сервисы в аккаунте";

затем "Синхронизация контактов".

Теперь можно выбрать вариант копирования, который вам нужен. Если активировать один, то контакты будут автоматически подгружаться с сервера, если второй, то автоматически на него сохраняться, а если оба, то синхронизация будет полной. Это самый удобный вариант.

4. Отвязка аккаунтов от смартфона

В настройках Вашего смартфона есть отдельный раздел с различными учетными записями привязанными к устройству. Перед продажей смартфона их нужно отвязать.

Важно. Отвязать аккаунты нужно перед финальным сбросом. Так будет надежнее.

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5. Шифрование данных

Еще одним полезным этапом будет активация шифрования данных. Даже если вы удалите все со своего смартфона, большую часть данных можно будет восстановить с помощью специальных программ.



Не лишним будет заблаговременно включить шифрование данных / Фото Unsplash

Для того, чтобы это было невозможно, перейдите в Настройки, далее в раздел "Безопасность", найдите там шифрование и включите его. Это можно сделать заранее.

6. Полный сброс телефона

Теперь можно производить полный сброс. Для этого нужно:

перейти в "Настройки";

найти раздел "Система" или "О системе";

выбрать "Сброс" или "Возврат к исходным настройкам".

Далее выбираем тот пункт, где в скобках написано "Сброс к заводским настройкам" и нажимаем. Останется только несколько раз согласиться с тем, что все будет стерто и это необратимо.

Другие важные советы

Прислушиваясь к нашим советам указанных выше вы обезопасите себя от попадания важной информации в чужие руки. Не стоит пренебрегать этими советами, тем более они не являются сложными и не отнимут у вас много времени.



Не стоит пренебрегать подготовкой смартфона перед продажей / Фото Unsplash

Кроме подготовки смартфона к продаже программно следует позаботиться и о его комплектации. Лучше всего, конечно, если у вас сохранилась коробка, оригинальное зарядное устройство, кабель все аксессуары и гарантийный талон, особенно, если смартфон до сих пор "находится на гарантии".

Важно! Не забудьте перед продажей вытащить из специального разъема sim-карту и карту памяти.

Следует также уделить внимание внешнему виду аппарата. Смартфон должен быть чистый и опрятный. Можно даже самостоятельно заменить побитое защитное стекло или покрытую царапинами пленку. В любом случае чистый ухоженный смартфон в полной комплектации можно значительно выгоднее продать, чем устройство без аксессуаров и с обильными следами использования.

Успеха в продаже!