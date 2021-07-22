Традиционно бетонные конструкции, такие как здания и мосты, строятся с применением арматуры – сети стальных прутьев внутри бетона, которые увеличивают его прочность при растяжении и изгибе. Использование железобетона дает проектировщикам большую свободу действий, например, в случае с мостами это позволяет строить длинные пролеты.
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Однако исторически мосты, арки и другие конструкции со сводами строили иначе, используя вуссуары – клиновидные камни. Собирая их в дугу, строители создавали конструкцию, которая способна удерживать себя в таком положении самостоятельно, распределяя нагрузку от верхних камней к основанию.
Чем особенный новый мост, напечатанный на 3D-принтере
Группа специалистов из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, Архитектурного бюро Захи Хадид, компаний incremental3D и Holcim, а также нескольких других организаций, построили в Венеции первый в мире мост из бетона, напечатанный на 3D-принтере, который не использует армированные элементы.
Все элементы моста напечатаны на 3D-принтере / Фото ethz
Мост предназначен для пешеходов, имеет размеры 16 на 12 метров и максимальную высоту 3,5 метра. Мост имеет необычную конструкцию: он состоит из нескольких сводов и имеет пять входов. Максимальная длина пролета составляет чуть больше 15 метров.
Схема моста в Венеции
Фото: ethz
Процесс строительства моста:
- Перед строительством моста проектировщики смоделировали нагрузку на его элементы.
- После этого они напечатали вуссуары на бетонном 3D-принтере, причем принтер во время печати менял наклон плоскости слоев, чтобы нагрузка на них приходилась в перпендикулярном направлении.
- После печати строители собрали на месте (в саду Маринаресса на территории Венеции) стойки, а затем начали раскладывать на них вуссуары, прокладывая между ними мягкие неопреновые листы, которые равномерно распределяют нагрузку по торцам бетонных элементов.
Внизу вуссуары установлены на металлические элементы, а внутри моста расположены деревянные ступени.
В Венеции напечатали мост на 3D-принтере: смотрите видео
Специалисты отмечают, что такая конструкция позволяет сравнительно легко разобрать мост и пересобрать его на новом месте. Мост будет находиться в саду до ноября 2021 года, когда будет закончена Венецианская биеннале, в рамках которой он выставляется.