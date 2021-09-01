Полнолуние в сентябре 2021: точные дата и время

Полнолуние в Украине наступит 21 сентября. Уже на следующий день небесное светило перейдет в убывающую стадию.

Полнолуние – это фаза, при которой Земля располагается между Солнцем и Луной. В Украине эта фаза наступит 21 сентября.

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В 2:54 Луна превратится в яркий круглый диск.



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Полнолуние может провоцировать у людей чрезмерное чувство обеспокоенности и тревоги. Именно поэтому рекомендуется посвятить этот день отдыху и размышлениям.

Что не рекомендуется делать в полнолуние

планировать увольнение;

заключать важные сделки;

путешествовать;

давать деньги в долг и тому подобное.

Благоприятные и неблагоприятные дни в сентябре

Благоприятные дни: 5, 8, 11, 12, 17, 21 29 сентября. Уделите внимание важным делам и начинайте реализацию новых идей.

Неблагоприятные числа: 3, 6, 9, 14, 20, 23, 28 сентября. Не слишком хорошее время для важных событий, лучше позаботиться о своем здоровье.