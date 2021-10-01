Полнолуние в октябре 2021 года: точные дата и время

В октябре 2021 года в Украине можно будет увидеть полную Луну. После этого небесное светило перейдет в убывающую стадию.

Полнолуние – это фаза, при которой Земля располагается между Солнцем и Луной. В октябре она наступит 20 числа.

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В 17:56 Луна превратится в яркий круглый диск.



Полнолуние / Фото pexels

Период полнолуния хорош для спокойного отдыха, раздумий и рефлексии. В этот день можно встретиться со старыми друзьями.

Благоприятные дни в октябре

Благоприятные дни в этом месяце: 3, 4, 7, 12, 13, 14, 22, 23, 26, 27, 28, 31 октября. Это время хорошо подходит для важных дел и новых начинаний.

Неблагоприятные дни в октябре

Неблагоприятные числа: 2, 5, 8, 11, 15, 21, 24, 25, 29 октября. Эти дни не слишком хороши для реализации новых идей, поэтому лучше уделить их заботе о своем здоровье.