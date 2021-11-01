Полнолуние появляется, когда Земля будет расположена между Солнцем и Луной.
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В ноябре полнолуние можно увидеть 19 ноября в 11:57.
Во время ноябрьского полнолуния можно разобраться с финансовыми делами – полная Луна будет способствовать удачному результату.
Полнолуние в ноябре можно будет увидеть 19 числа / Фото Pexels
Благоприятные дни ноября
Удачными днями будут: 2, 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 ноября. Любые дела в эти дни будут идти с легкостью.
Неблагоприятные числах ноября
Неблагоприятные дни: 1, 13, 16, 19, 23, 27, 30 ноября. В эти дни лучше не начинать новые проекты, а посвятить время семье и уходу за собой.