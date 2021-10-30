Когда будет полнолуние в ноябре: лунный календарь на последний месяц осени

30 октября 2021 , 23:00
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Источник:

24 канал

Когда в ноябре 2021 можно будет увидеть полную Луну – смотрите информацию про путь светила.

Лунный календарь расскажет, какие дни будут благоприятны и неблагоприятны для ваших дел.

Читайте также Лунный календарь на октябрь 2021: когда будет полнолуние​​

Лунный календарь на ноябрь

1 ноября

Убывающая Луна

25, 26 день

2 ноября

Убывающая Луна

26, 27 день

3 ноября

Убывающая Луна

27, 28 день

4 ноября

Убывающая Луна

28, 29 день

5 ноября

Новолуние

29, 1, 2 день

6 ноября

Pacтущaя Лунa

2, 3 день

7 ноября

Pacтущaя Лунa

3, 4 день

8 ноября

Pacтущaя Лунa

4, 5 день

9 ноября

Pacтущaя Лунa

5, 6 день

10 ноября

Pacтущaя Лунa

6, 7 день

11 ноября

Первая четверть

7, 8 день

12 ноября

Pacтущaя Лунa

8, 9 день

13 ноября

Pacтущaя Лунa

9, 10 день

14 ноября

Pacтущaя Лунa

10, 11 день

15 ноября

Pacтущaя Лунa

11, 12 день

16 ноября

Pacтущaя Лунa

2, 13 день

17 ноября

Pacтущaя Лунa

13, 14 день

18 ноября

Pacтущaя Лунa

4, 15 день

19 ноября

Полнолуние

15, 16 день

20 ноября

Убывающая Луна

16, 17 день

21 ноября

Убывающая Луна

17, 18 день

22 ноября

Убывающая Луна

18, 19 день

23 ноября

Убывающая Луна

19, 20 день

24 ноября

Убывающая Луна

20, 21 день

25 ноября

Убывающая Луна

21, 22 день

26 ноября

Убывающая Луна

22, 23 день

27 ноября

Третья четверть

23, 24 день

28 ноября

Убывающая Луна

24 день

29 ноября

Убывающая Луна

24, 25 день

30 ноября

Убывающая Луна

25, 26 день
 

Благоприятные дни в этом месяце: 2, 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 ноября.

Неблагоприятные числа: 1, 13, 16, 19, 23, 27, 30 ноября.

Лунные фазы в ноябре:

  • Новолуние –  5 ноября в 00:14.
  • Полнолуние –  19 ноября в 11:57.
  • Молодая Луна –  6–18 ноября 2021.
  • Луна –  с 1 по 4 и с 20 по 30 ноября 2021.
  • Лунное затмение –  частичное 19 ноября.
  • Солнечное затмение –  нет.

Какие стадии проходит Луна

  • Новолуние –  в этот период Луны не видно.
  • Молодая Луна –  первое появление Лукны на небе после новолуния в виде узкого серпа.
  • Первая четверть –  освещена лишь половина Луны.
  • Растущая Луна.
  • Полнолуние – состояние, когда Луна полностью освещена.
  • Убывающая Луна.
  • Последняя четверть –  снова освещена лишь половина Луны.
  • Старая Луна.