Лунный календарь расскажет, какие дни будут благоприятны и неблагоприятны для ваших дел.
Читайте также Лунный календарь на октябрь 2021: когда будет полнолуние
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Лунный календарь на ноябрь
|
1 ноября
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Убывающая Луна
|
25, 26 день
|
2 ноября
|
Убывающая Луна
|
26, 27 день
|
3 ноября
|
Убывающая Луна
|
27, 28 день
|
4 ноября
|
Убывающая Луна
|
28, 29 день
|
5 ноября
|
Новолуние
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29, 1, 2 день
|
6 ноября
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Pacтущaя Лунa
|
2, 3 день
|
7 ноября
|
Pacтущaя Лунa
|
3, 4 день
|
8 ноября
|
Pacтущaя Лунa
|
4, 5 день
|
9 ноября
|
Pacтущaя Лунa
|
5, 6 день
|
10 ноября
|
Pacтущaя Лунa
|
6, 7 день
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11 ноября
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Первая четверть
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7, 8 день
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12 ноября
|
Pacтущaя Лунa
|
8, 9 день
|
13 ноября
|
Pacтущaя Лунa
|
9, 10 день
|
14 ноября
|
Pacтущaя Лунa
|
10, 11 день
|
15 ноября
|
Pacтущaя Лунa
|
11, 12 день
|
16 ноября
|
Pacтущaя Лунa
|
2, 13 день
|
17 ноября
|
Pacтущaя Лунa
|
13, 14 день
|
18 ноября
|
Pacтущaя Лунa
|
4, 15 день
|
19 ноября
|
Полнолуние
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15, 16 день
|
20 ноября
|
Убывающая Луна
|
16, 17 день
|
21 ноября
|
Убывающая Луна
|
17, 18 день
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22 ноября
|
Убывающая Луна
|
18, 19 день
|
23 ноября
|
Убывающая Луна
|
19, 20 день
|
24 ноября
|
Убывающая Луна
|
20, 21 день
|
25 ноября
|
Убывающая Луна
|
21, 22 день
|
26 ноября
|
Убывающая Луна
|
22, 23 день
|
27 ноября
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Третья четверть
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23, 24 день
|
28 ноября
|
Убывающая Луна
|
24 день
|
29 ноября
|
Убывающая Луна
|
24, 25 день
|
30 ноября
|
Убывающая Луна
|
25, 26 день
Благоприятные дни в этом месяце: 2, 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 ноября.
Неблагоприятные числа: 1, 13, 16, 19, 23, 27, 30 ноября.
Лунные фазы в ноябре:
- Новолуние – 5 ноября в 00:14.
- Полнолуние – 19 ноября в 11:57.
- Молодая Луна – 6–18 ноября 2021.
- Луна – с 1 по 4 и с 20 по 30 ноября 2021.
- Лунное затмение – частичное 19 ноября.
- Солнечное затмение – нет.
Какие стадии проходит Луна
- Новолуние – в этот период Луны не видно.
- Молодая Луна – первое появление Лукны на небе после новолуния в виде узкого серпа.
- Первая четверть – освещена лишь половина Луны.
- Растущая Луна.
- Полнолуние – состояние, когда Луна полностью освещена.
- Убывающая Луна.
- Последняя четверть – снова освещена лишь половина Луны.
- Старая Луна.